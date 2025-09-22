सीट बेल्ट नहीं, चालान मिला..! लेकिन चालक कभी ओडिशा गया ही नहीं… नाम ट्रांसफर कराने पर हुआ खुलासा

CG E-Challan Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के ट्रैवल्स कारोबारी चंद्रशेखर सिंह राजपूत की बुलेट का ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में ई-चालान काट दिया गया। जबकि उनकी बुलेट (क्रमांक सीजी-10-एएस-1735) कभी बिलासपुर से बाहर ही नहीं गई, बावजूद इसके 22 अगस्त 2021 की रात 9 बजे सीट बेल्ट न लगाने का चालान दर्ज है।
चंद्रशेखर ने हाल ही में अपनी बुलेट बेच दी और नाम ट्रांसफर कराने परिवहन विभाग पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि गाड़ी पर 1000 रुपए का चालान पेंडिंग है। ऑनलाइन चेक करने पर यह जानकारी मिली कि चालान ओडिशा के सलंगाबहाल इलाके से कटा है।
इससे वे सकते में आ गए कि उनकी गाड़ी कभी ओडिशा गई ही नहीं, फिर चालान कैसे कट गया। बुलेट का चालान मोटर व्हीकल एक्ट 194 बी के तहत सीट बेल्ट न पहनने पर बना है। वाहन मालिक का नाम गलत और पिता का नाम गायब है। मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं है।
फर्जी चालान पेंडिंग रहने से गाड़ी का नाम ट्रांसफर भी अटक गया है। परिवहन विभाग और पुलिस का कहना है कि यह मामला ओडिशा का है, इसलिए वहीं से निराकरण होगा। हालांकि, ऑनलाइन अपील का विकल्प है, लेकिन प्रक्रिया जटिल है। मजबूरी में चंद्रशेखर को गलत चालान भरना पड़ेगा या फिर गाड़ी का नाम ट्रांसफर अटका रहेगा।