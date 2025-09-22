सीट बेल्ट नहीं, चालान मिला..! लेकिन चालक कभी ओडिशा गया ही नहीं… नाम ट्रांसफर कराने पर हुआ खुलासा

फर्जी चालान पेंडिंग रहने से गाड़ी का नाम ट्रांसफर भी अटक गया है। परिवहन विभाग और पुलिस का कहना है कि यह मामला ओडिशा का है, इसलिए वहीं से निराकरण होगा। हालांकि, ऑनलाइन अपील का विकल्प है, लेकिन प्रक्रिया जटिल है। मजबूरी में चंद्रशेखर को गलत चालान भरना पड़ेगा या फिर गाड़ी का नाम ट्रांसफर अटका रहेगा।