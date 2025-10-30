नर्सिंग छात्रा ने हॉस्टल में की खुदकुशी! क्लास के बाद कमरे में अकेली लौटी, अनजान कॉल्स से थी परेशान...(photo-patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नर्सिंग की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान नीलम यादव (22) के रूप में हुई है, जो बीएससी नर्सिंग के तीसरे वर्ष की छात्रा थी।
वह क्लास खत्म होने के बाद मंगलवार शाम अकेले हॉस्टल लौटी थी। कुछ देर बाद जब सहेलियों ने उसे कमरे में नहीं देखा तो दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया, तो छात्रा पंखे से लटकती मिली।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्रा को बीते कुछ दिनों से अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर कॉल डिटेल खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि नीलम पढ़ाई में होनहार और शांत स्वभाव की थी। परिवार को सूचना दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।
