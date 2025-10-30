Patrika LogoSwitch to English

नर्सिंग छात्रा ने हॉस्टल में की खुदकुशी! क्लास के बाद कमरे में अकेली लौटी, अनजान कॉल्स से थी परेशान…

CG Suicide News: बिलासपुर जिले में नर्सिंग की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Oct 30, 2025

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नर्सिंग की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान नीलम यादव (22) के रूप में हुई है, जो बीएससी नर्सिंग के तीसरे वर्ष की छात्रा थी।

वह क्लास खत्म होने के बाद मंगलवार शाम अकेले हॉस्टल लौटी थी। कुछ देर बाद जब सहेलियों ने उसे कमरे में नहीं देखा तो दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया, तो छात्रा पंखे से लटकती मिली।

CG Suicide News: हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे पर झूली

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्रा को बीते कुछ दिनों से अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर कॉल डिटेल खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि नीलम पढ़ाई में होनहार और शांत स्वभाव की थी। परिवार को सूचना दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

30 Oct 2025 05:14 pm

30 Oct 2025 05:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नर्सिंग छात्रा ने हॉस्टल में की खुदकुशी! क्लास के बाद कमरे में अकेली लौटी, अनजान कॉल्स से थी परेशान…

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

