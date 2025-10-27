पिता बोले- मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता! परिजनों का आरोप- न यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने की मदद, न पुलिस ने…

पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। शव संदिग्ध अवस्था (सिर्फ टी-शर्ट व अंडरपेंट) में मिला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई सहायता नहीं की। मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी मृत्यु के लिए कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल, कुलसचिव ए.एस. रणदीवे, चीफ वार्डन प्रतिभा जे. मिश्रा, वार्डन महेश सिंह ढपोला, संजय कुमार भारती, बिजनेश्वर सिंह मंडल, सुरक्षा प्रभारी सीमा राय, प्रॉक्टर एम.के. सिंह और डीएसडब्ल्यू शैलेन्द्र कुमार सिंह जिम्मेदार हैं। कृपया उपरोक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर निष्पक्ष जांच की जाए।