बिलासपुर

पिता बोले- मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता! परिजनों का आरोप- न यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने की मदद, न पुलिस ने…

CG Suicide News: बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस स्थित तालाब में मिले युवक का शव विवेकानंद हॉस्टल के लापता छात्र अर्सलान अंसारी का निकला है।

2 min read
बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

पिता बोले- मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता! परिजनों का आरोप- न यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने की मदद, न पुलिस ने...(photo-patrika)

पिता बोले- मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता! परिजनों का आरोप- न यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने की मदद, न पुलिस ने...(photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस स्थित तालाब में मिले युवक का शव विवेकानंद हॉस्टल के लापता छात्र अर्सलान अंसारी का निकला है। अर्सलान बीएससी फिजिक्स विभाग का छात्र था, जो पिछले पांच दिनों से गायब था। रविवार को सिस मच्यूरी में उसके पिता अर्शद अय्यूब अंसारी ने शव की शिनात की।

CG Suicide News: पीएम के बाद शव बिहार रवाना

मृत छात्र के पिता अर्शद अय्यूब ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई में होनहार था और मानसिक रूप से पूरी तरह संतुलित था। उन्होंने कहा, मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी मौत के लिए यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक चक्रवाल, कुलसचिव ए.एस. रणदीवे, वार्डन और पूरा प्रशासन जिम्मेदार है।

पिता का आरोप है कि 21 अक्टूबर से अर्सलान हॉस्टल से लापता था, लेकिन न तो प्रबंधन ने परिवार को सूचना दी और न ही खोजबीन की कोई ठोस कोशिश की। अर्सलान के गायब होने की जानकारी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से मिली। जब उन्होंने प्रबंधन से संपर्क किया तो उन्हें टाल दिया गया। इसके बाद 24 अक्टूबर को कैंपस के तालाब से शव मिलने की खबर आई। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

प्रभारी महोदय,

मैं अर्शद अय्यूब अंसारी, पिता मो. रऊफ अंसारी, निवासी ग्राम काठीपुर, पोस्ट नगरा, थाना नगरा, जिला छपरा (सारण), बिहार का निवासी हूं। मेरा पुत्र अर्सलान अंसारी, बी.एससी. फिजिक्स तृतीय वर्ष का छात्र था और स्वामी विवेकानंद हॉस्टल कक्ष क्रमांक 45 में रहता था। 23.10.2025 को उसका शव विश्वविद्यालय के तालाब से बरामद हुआ। 21.10.2025 से उसका मोबाइल बंद था। वार्डन को सूचित करने पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई।

पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। शव संदिग्ध अवस्था (सिर्फ टी-शर्ट व अंडरपेंट) में मिला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई सहायता नहीं की। मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी मृत्यु के लिए कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल, कुलसचिव ए.एस. रणदीवे, चीफ वार्डन प्रतिभा जे. मिश्रा, वार्डन महेश सिंह ढपोला, संजय कुमार भारती, बिजनेश्वर सिंह मंडल, सुरक्षा प्रभारी सीमा राय, प्रॉक्टर एम.के. सिंह और डीएसडब्ल्यू शैलेन्द्र कुमार सिंह जिम्मेदार हैं। कृपया उपरोक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर निष्पक्ष जांच की जाए।

मृत छात्र अर्सलान अंसारी के भाई गौहर अंसारी ने भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि एक दिन पहले शनिवार को जब वह भोपाल से आया तो उसे यूनिवर्सिटी प्रबंधन के कुछ कर्मचारियों ने शव की शिनाती के लिए सिस हॉस्पिटल लाया।

इसके बाद 1 बजे उसे गाड़ी में बैठाकर यूनिवर्सिटी कैंपस के गेस्ट हाउस में ले गए। वहां न किसी से मिलने दिया गया, न ही बाहर निकलने दिया। रात 8 बजे जब इस बात की जानकारी उसने परिजनों को दी, तब उसे सरकंडा में अपने परिचित के घर जाने दिया गया। उसने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन उसे लगातार गुमराह कर रहा था।

एफआईआर दर्ज करने से कर दिया इनकार

पोस्टमार्टम के दौरान सिस मच्यूरी में काफी गहमागहमी रही। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के साथ ही उनकी कोई मदद नहीं की, साथ ही एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। अंतत: उन्होंने कोनी थाने में कुलपति, कुलसचिव और वार्डन के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन मामले को दबाने में जुटा है। परिजन अर्सलान का शव लेकर शाम को बिहार के लिए रवाना हो गए।

