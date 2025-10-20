Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

रहस्यमय मौत: 2 दिन से लापता युवक की डैम पर में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Raigarh News: दो दिन से लापता युवक की लाश उच्चभिट्ठी डैम के पास मिली है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Oct 20, 2025

Demo Pic (Patrika)

Demo Pic (Patrika)

CG News: दो दिन से लापता युवक की लाश उच्चभिट्ठी डैम के पास मिली है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच कर रही है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है।

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जैजेपुर निवासी प्रभुनाथ चौहान ४३ साल पिछले पांच वर्षों से कोसमपाली के श्रमिक विहार में निवास करता था और जिंदल फैक्ट्री में एक ठेकेदार के अधीन श्रमिक था। बताया जा रहा है कि वह शराब पीने का आदी था। बीते शुक्रवार से घर नहीं लौटा था। शनिवार की रात उसके परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार सुबह उसका शव उच्चभिट्ठी डैम के पास मिली।

शव को पीएम के लिए भेजा

मामले की सूचना मिलने के बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी कोतरारोड पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलने के बाद कोतरा रोड पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन आंख के पास से खून का धब्बा जमा हुआ था। ऐसे में परिजन मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा।

चल रही जांच

मौके पर पहुंचे डीएसपी सुशांतो बनर्जी का कहना है कि मृतक के परिजनों ने बीते शुक्रवार को प्रभुनाथ चौहान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रविवार सुबह कैनाल के वॉल गेट के पास एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान प्रभुनाथ चौहान के रूप में की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Big Incident: पिकनिक मनाने गया युवक पानी में डूबा, मौत से मचा कोहराम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक
कोरबा
मौत (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / रहस्यमय मौत: 2 दिन से लापता युवक की डैम पर में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सावधान! बाजार में बिक रही मिठाइयां हो सकती हैं मिलावटी, दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान

दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान (Photo source- Patrika)
रायगढ़

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल… पुलिस ने शुरू की जांच

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल... पुलिस ने शुरू की जांच(photo-patrika)
रायगढ़

Illegal Liquor: अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई! 4 महिलाएं सहित 16 आरोपी पकड़ाए

अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई (Photo source- Patrika)
रायगढ़

Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी बड़ा हादसा! 45 फीट की ऊंचाई से गिरा वेल्डर, दर्दनाक मौत

Ind Synergy Plant (Photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायसी इलाके में मंडरा रहा खतरा

CG News
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.