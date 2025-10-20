रहस्यमय मौत: 2 दिन से लापता युवक की डैम पर में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मामले की सूचना मिलने के बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी कोतरारोड पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलने के बाद कोतरा रोड पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन आंख के पास से खून का धब्बा जमा हुआ था। ऐसे में परिजन मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा।