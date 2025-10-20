रहस्यमय मौत: 2 दिन से लापता युवक की डैम पर में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Demo Pic (Patrika)
CG News: दो दिन से लापता युवक की लाश उच्चभिट्ठी डैम के पास मिली है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच कर रही है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है।
इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जैजेपुर निवासी प्रभुनाथ चौहान ४३ साल पिछले पांच वर्षों से कोसमपाली के श्रमिक विहार में निवास करता था और जिंदल फैक्ट्री में एक ठेकेदार के अधीन श्रमिक था। बताया जा रहा है कि वह शराब पीने का आदी था। बीते शुक्रवार से घर नहीं लौटा था। शनिवार की रात उसके परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार सुबह उसका शव उच्चभिट्ठी डैम के पास मिली।
मामले की सूचना मिलने के बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी कोतरारोड पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलने के बाद कोतरा रोड पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन आंख के पास से खून का धब्बा जमा हुआ था। ऐसे में परिजन मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा।
चल रही जांच
मौके पर पहुंचे डीएसपी सुशांतो बनर्जी का कहना है कि मृतक के परिजनों ने बीते शुक्रवार को प्रभुनाथ चौहान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रविवार सुबह कैनाल के वॉल गेट के पास एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान प्रभुनाथ चौहान के रूप में की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
