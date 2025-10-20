Big Incident: पिकनिक मनाने गया युवक पानी में डूबा, मौत से मचा कोहराम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक

शाम करीब 4 बजे कुछ युवकों की इच्छा परसाखोला के जलाशय में स्नान करने की हुई। इसमें 23 साल का आशीष सिंह भी शामिल था। आशीष अपने दोस्तों के साथ परसाखोला के वाटरफॉल में स्नान के लिए उतर गया। इसी दौरान आशीष का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में समा गया। कुछ क्षण तक जब आशीष उपर नहीं आया तो पास में खड़े दोस्तों को संदेह हुआ। उन्होंने आसपास आशीष की खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला।