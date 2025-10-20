Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Big Incident: पिकनिक मनाने गया युवक पानी में डूबा, मौत से मचा कोहराम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक

Big Incident: दुर्ग से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा एक युवक परसाखोला में डूब गया, उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बरामद कर लिया।

2 min read

कोरबा

image

Khyati Parihar

Oct 20, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

Big Incident: दुर्ग से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा एक युवक परसाखोला में डूब गया, उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बरामद कर लिया। शव को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मर्च्यूरी में रखा गया है। युवक के मौत की सूचना से परिवार में मातम पसरा है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार को दुर्ग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक-युवती ट्रेन से कोरबा पहुंचे। यहां से उन्होंने दो ऑटो को बुक किया। ऑटो पर बैठकर युवक-युवतियों का समूह परसाखोला गया। दिन भर उन्होंने अलग-अलग स्थान पर घुमा, प्राकृतिक वातावरण को देखा।

शाम करीब 4 बजे कुछ युवकों की इच्छा परसाखोला के जलाशय में स्नान करने की हुई। इसमें 23 साल का आशीष सिंह भी शामिल था। आशीष अपने दोस्तों के साथ परसाखोला के वाटरफॉल में स्नान के लिए उतर गया। इसी दौरान आशीष का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में समा गया। कुछ क्षण तक जब आशीष उपर नहीं आया तो पास में खड़े दोस्तों को संदेह हुआ। उन्होंने आसपास आशीष की खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला।

वॉटरफॉल के पास एक बड़े गड्ढे में फंस गया था मृतक

दोस्तों के बीच चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर पास में खडे़ लोग पहुंचे। जानकारी मिलते ही गांव के लोग भी मौके पर आए। उन्होंने आशीष को खोजने का प्रयास किया लेकिन आशीष का शरीर परसाखोला वॉटरफॉल के पास एक बड़े गड्ढे में फंस गया था। उसकी खोजबीन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से गोताखोरों ने आशीष के शव को पानी से बाहर निकाला।

परसाखोला में अपने दोस्त का शव देखकर युवक-युवतियों के बीच चीख-पुकार मच गया। पुलिस ने शव को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मर्च्यूरी में रखा है। पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना आशीष के माता-पिता को दी गई है। उनके कोरबा पहुंचने पर कानूनी कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

ओडिशा का रहने वाला है मृतक, दुर्ग में कर रहा था कोचिंग

मृतक आशीष सिंह मूलत: ओड़िसा के रायगढ़ा का रहने वाला है। वह दुर्ग में रहकर एक इंग्लिश स्पोकिंग कोचिंग में पढ़ाई करता था। रविवार को आशीष अपने दोस्तों के साथ दुर्ग से कोरबा पहुंचा था। बताया जाता है कि कोरबा में रहने वाले आशीष के दोस्तों ने उसे परसाखोला वॉटरफॉल के बारे में बताया था।

इसे देखने के लिए आशीष उत्साहित था। लेकिन उसे परसाखोला के पास स्थित पानी से भरे खोह का अंदाजा नहीं था। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में समा गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब आशीष का परिवार अपने घर में दीपावली की तैयारी कर रहा था। घटना ने परिवार की खुशियां छीन ली है। उसके घर में मातम पसरा है।

ये भी पढ़ें

अंधेरे में भटका रास्ता, तालाब में गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर जताई नाराजगी
राजनंदगांव
मौत (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 05:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Big Incident: पिकनिक मनाने गया युवक पानी में डूबा, मौत से मचा कोहराम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Winter News: गुलाबी ठंड की दस्तक से मौसम हुआ सुहाना, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, जानें IMD का ताजा अपडेट

Weather Update
कोरबा

CG Accident News: बिजली के खंभे से टकराकर मकान में घुसा तेज रफ्तार वाहन, वृद्ध महिला बाल-बाल बची…

कोरबा

ठेका मजदूरों के बोनस भुगतान में देरी पर BMS ने जताई नाराजगी, कोल इंडिया प्रबंधन के साथ हुई बैठक…

ठेका मजदूरों के बोनस भुगतान में देरी पर BMS ने जताई नाराजगी(photo-patrika)
कोरबा

52 साल के पुरुष ने 18 वर्ष युवती के साथ की गंदी हरकत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा…

52 साल के पुरुष ने 18 वर्ष युवती के साथ की गंदी हरकत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा...(photo-patrika)
कोरबा

Elephant Attack: नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात, दर्जनों किसानों की फसलों को रौंदा, ग्रामीणों में बढ़ी चिंता

Elephant Attack (Photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.