छात्रों के लिए खतरा बना जीजीयू का तालाब, युवक की लाश मिलने से कैंपस में मचा हड़कंप… सड़ा चुका था शव

युवक की लाश मिलने से कैंपस में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में पुराने यूटीडी भवन के पास स्थित तालाब से एक युवक का सड़ा-गला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक छात्र है या कैंपस में चल रहे निर्माण कार्यों से जुड़ा कोई मजदूर।
शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है, जो पानी में सड़ चुका था। सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक युवक की पहचान नहीं होने से पुलिस इसे संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद छात्रों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में पांच बड़े तालाब हैं, लेकिन किसी भी तालाब के चारों ओर सुरक्षा रेलिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं लगे हैं। ऐसे में यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए कैंपस के ये तालाब अब खतरा बन चुके हैं।
यूनिवर्सिटी प्रबंधन गार्ड और सुरक्षा व्यवस्था पर लाखों रुपए प्रतिमाह खर्च कर रही है। इसके बावजूद सीसीटीवी कैमरे और गश्त जैसी व्यवस्थाएं केवल कागजों में सीमित हैं। करीब 11 हजार छात्र, स्टाफ और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स प्रतिदिन कैंपस में रहते हैं, ऐसे में यह घटना उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
यूनिवर्सिटी के विवेकानंद हॉस्टल से एक छात्र पिछले दो दिन से लापता है। कुछ छात्रों ने संदेह जताया है कि तालाब से मिली हुई लाश गायब छात्र की भी हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है और अब तक लापता छात्र के संबंध में सूचना कोनी थाने में भी नहीं दी गई है।
यूटीडी के पास पुराने एमबीए बिल्डिंग के पास जो तालाब है, उसी से लगा हुआ दूसरा तालाब है जहां शव मिला है। शव किसका है यह पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को जानकारी दे दी गई है। मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। -प्रो. मनीष श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी, जीजीयू
तालाब का आधा हिस्सा ही यूनिवर्सिटी कैंपस में आता है। जहां तालाब है उस ओर बाउंड्रीवाल ही नहीं है, ऐसे में कोई भी प्रवेश कर सकता है। उधर से एक वर्कर ने शव देखा तो गार्ड ने पुलिस को सूचना दे दी। प्रबंधन को अवगत करा दिया है। - सीमा राय, सुरक्षा प्रभारी, जीजीयू।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर स्थित तालाब के पास एक गुरुवार को अज्ञात की लाश मिली थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी पहचान के लिए इश्तहार जारी किया गया है। छात्रों के वाट्सएप ग्रुप में भ्री इसे वायरल करने कहा गया है। - गगन कुमार, सीएसपी।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग