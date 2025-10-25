छात्रों के लिए खतरा बना जीजीयू का तालाब, युवक की लाश मिलने से कैंपस में मचा हड़कंप… सड़ा चुका था शव

शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है, जो पानी में सड़ चुका था। सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक युवक की पहचान नहीं होने से पुलिस इसे संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद छात्रों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में पांच बड़े तालाब हैं, लेकिन किसी भी तालाब के चारों ओर सुरक्षा रेलिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं लगे हैं। ऐसे में यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए कैंपस के ये तालाब अब खतरा बन चुके हैं।