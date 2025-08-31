बिलासपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत का संदेश, शाखा की 1 घंटे की सीख को 23 घंटे अमल में लाए स्वयंसेवक…

उन्होंने 19 मिनट के उद्बोधन में संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने और एक स्वयंसेवक के कर्तव्यों के बारे में प्रकाश डाला। डॉ. केशव राव बलीराम हेडगेवार को याद करते हुए कहा कि यदि संघ की स्थापना के समय हेडगेवार लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करते, सभी को साथ लेकर नहीं चलते और स्वयं को अलौकिक मानते हुए लोगों से दूरी बना लेते तो आज संघ का परिवार इतना बड़ा नहीं होता। उनके व्यक्तित्व से सीखने की जरूरत है।