CG High Court: नान घोटाले में सीबीआई जांच की याचिकाएं निराकृत, न्यायालय में किया जा सकेगा आवेदन

अन्य ऐसी याचिकाएं जिनमें अधिवक्ता या याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुए उन्हें कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और धरमलाल कौशिक के द्वारा एसआईटी जांच के खिलाफ लगाई गई याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस पीपी साहू की विशेष खंडपीठ ने नान घोटाले से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई की। इसी मामले से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण करीब 4 साल से यहां सुनवाई नहीं हो पा रही थी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से सभी मामलों का निराकरण होने के बाद आज हाईकोर्ट में संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई।