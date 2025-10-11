Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG High Court: नान घोटाले में सीबीआई जांच की याचिकाएं निराकृत, न्यायालय में किया जा सकेगा आवेदन

CG High Court: सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण करीब 4 साल से यहां सुनवाई नहीं हो पा रही थी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से सभी मामलों का निराकरण होने के बाद आज हाईकोर्ट में संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

2 min read

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Oct 11, 2025

CG High Court: नान घोटाले में सीबीआई जांच की याचिकाएं निराकृत, न्यायालय में किया जा सकेगा आवेदन

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2015 के चर्चित नान घोटाले की सीबीआई जांच कराने संबंधी याचिकाओं को शुक्रवार को निराकृत कर दिया। जिन लोगों की नान घोटाले में भूमिका होने के बाद भी एसीबी ने चालान नहीं किया उनके खिलाफ विचारण न्यायालय में आवेदन लगाया जा सकेगा।

अन्य ऐसी याचिकाएं जिनमें अधिवक्ता या याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुए उन्हें कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और धरमलाल कौशिक के द्वारा एसआईटी जांच के खिलाफ लगाई गई याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस पीपी साहू की विशेष खंडपीठ ने नान घोटाले से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई की। इसी मामले से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण करीब 4 साल से यहां सुनवाई नहीं हो पा रही थी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से सभी मामलों का निराकरण होने के बाद आज हाईकोर्ट में संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

तीन याचिकाकर्ताओं के वकील उपस्थित

सुनवाई के दौरान हमर संगवारी एनजीओ और सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा लगाई दो याचिकाओं में ही अधिवक्ता या याचिकाकर्ता ही उपस्थित हैं। वहीं भाजपा नेता धरमलाल कौशिक की ओर से अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से वर्चुअली दिल्ली जुड़े अधिवक्ता अतुल झा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में 170 गवाहों की गवाही हो चुकी है और मामला अंतिम चरण की ओर है।

निचली अदालत से भी मिल सकती है राहत

कोर्ट के सवाल पर अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि जिन व्यक्तियों का चालान हुआ है या जिनका विचारण चल रहा है उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वे उसका समर्थन करते हैं। एसीबी ने अपनी जांच में बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है और सीधा रोल होने और पैसे लेने के बावजूद अभियुक्त नहीं बनाया है। यहां तक कि जहरीला नमक सप्लाई करने वाले अभियुक्त मुनीश कुमार शाह की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं की गई है।

एसीबी की जांच आधी अधूरी है अत: उनकी याचिका इस जांच को सीबीआई को देकर इन सभी व्यक्तियों के ऊपर भी कार्यवाही के लिए है। कोर्ट ने कहा कि यह मांग तो विचारण न्यायालय में धारा 319 का आवेदन लगाकर भी पूरी की जा सकती है। कोर्ट ने मामला 10 साल से अधिक पुराना होने के कारण अब जांच एजेंसी बदलने की मांग उचित न पाकर सभी जनहित याचिकाओं को निराकृत या खारिज कर दिया।

यह है नान घोटाला

एसीबी की चार्जशीट के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम (नान) पर यह जिम्मेदारी थी कि वह छत्तीसगढ़ में राशन वितरण एवं साथ ही साथ अन्य सामानों का वितरण करे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 55 लाख परिवार होने के बावजूद 70 लाख राशन कार्ड बनाए जाने और उसके माध्यम से हजारों करोड़ों के राशन की अफरा तफरी करने के आरोप है। आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को नान घोटाले में गिरफ्तार भी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG High Court: नान घोटाले में सीबीआई जांच की याचिकाएं निराकृत, न्यायालय में किया जा सकेगा आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

75 साल के बुजुर्ग को दिल दे बैठी 45 साल की युवती, मूंछ पर ताव देते हुए मंदिर में रचाई शादी

CG AJab Gajab
बिलासपुर

CG High court: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा स्पष्टीकरण…

CG High court: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा स्पष्टीकरण...(photo-patrika)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में रेत खदान आवंटन डिजिटल! MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी, प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से…

छत्तीसगढ़ में रेत खदान आवंटन डिजिटल! MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी, प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से...(photo-patrika)
बिलासपुर

नियम की आड़ में मनमानी! बिलासपुर में डायवर्टेड जमीन की भी रजिस्ट्री पर रोक, जरूरतमंद और वेंडर भी परेशान…

नियम की आड़ में मनमानी! बिलासपुर में डायवर्टेड जमीन की भी रजिस्ट्री पर रोक, जरूरतमंद और वेंडर भी परेशान...(photo-patrika)
बिलासपुर

टीचर से बैड टच, थाने पहुंची महिला ने बताई आपबीती, बोलीं- गंदी नियत से…. प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड

Bad touch with teacher
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.