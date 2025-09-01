CG News: करोड़ों से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा निजीकरण, खिलाड़ियों को देना होगा शुल्क, जानें

CG News: नगर निगम ने शहर के खिलाड़ियों के लिए बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आय का जरिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। करोड़ों की लागत से बने इस आधुनिक कॉम्प्लेक्स को अब निजी हाथों में ठेका पर देने की प्रक्रिया चल रही है।
खिलाड़ियों को यहां प्रैक्टिस करने के लिए शुल्क देना होगा। खिलाड़ियों और खेल संघों का कहना है कि पहले ही खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है, अब उन पर आर्थिक बोझ भी डाला जाएगा। कई अभिभावकों ने कहा कि जब लाखों रुपए खर्च कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है तो उसका उपयोग खिलाड़ियों के लिए नि:शुल्क होना चाहिए, न कि आय का साधन। कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबाल और इंडोर गेम्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ठेका होने पर इन सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ पैसे देने वाले ही कर पाएंगे।
निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतर प्रबंधन और देखरेख के लिए निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसके साथ ही इस बार नगर निगम खेल को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम प्रीमियर लीग का आयोजन करेगी। इसमें मिनी स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन कराया जाएगा।