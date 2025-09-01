CG News: करोड़ों से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा निजीकरण, खिलाड़ियों को देना होगा शुल्क, जानें

खिलाड़ियों को यहां प्रैक्टिस करने के लिए शुल्क देना होगा। खिलाड़ियों और खेल संघों का कहना है कि पहले ही खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है, अब उन पर आर्थिक बोझ भी डाला जाएगा। कई अभिभावकों ने कहा कि जब लाखों रुपए खर्च कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है तो उसका उपयोग खिलाड़ियों के लिए नि:शुल्क होना चाहिए, न कि आय का साधन। कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबाल और इंडोर गेम्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ठेका होने पर इन सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ पैसे देने वाले ही कर पाएंगे।