बिलासपुर

नई सुविधा: अब घर बैठे जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, CM साय ने ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ

Property Tax: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को ‘स्वच्छता संगम-2025’ कार्यक्रम में बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम से जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का शुभारंभ किया।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

सीएम ने स्वच्छता दीदियों के पखारे पांव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सीएम ने स्वच्छता दीदियों के पखारे पांव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Property Tax: छत्तीसगढ़ के 46 नगरीय निकायों में अब संपत्ति कर का भुगतान घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को ‘स्वच्छता संगम-2025’ कार्यक्रम में बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम से जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से लोगों का समय और मेहनत बचेगी, साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे।

ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में तीन नगर निगम बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी तथा 43 नगर पालिकाओं में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा के लिए जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का शुभारंभ किया। एक साथ 46 शहरों में ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान की यह सुविधा स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर संग्रहण में भी तेजी आएगी।

सीएम ने स्वच्छता दीदियों के पखारे पांव

मुख्यमंत्री साय ने 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया और कहा कि स्वच्छता और विकास, दोनों में जनता की भागीदारी से ही प्रदेश प्रगति करेगा। इस दौरान बिलासपुर में 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

260 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने ‘स्वच्छता संगम’ में 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने जिले में विभिन्न विभागों के 63 करोड़ 57 लाख की लागत के 24 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण किया तथा 197 करोड़ से अधिक की लागत के 25 कार्यों का भूमिपूजन भी किया।

Published on:

13 Aug 2025 09:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नई सुविधा: अब घर बैठे जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, CM साय ने ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ

