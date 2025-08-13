नई सुविधा: अब घर बैठे जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, CM साय ने ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ

Property Tax: छत्तीसगढ़ के 46 नगरीय निकायों में अब संपत्ति कर का भुगतान घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को ‘स्वच्छता संगम-2025’ कार्यक्रम में बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम से जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से लोगों का समय और मेहनत बचेगी, साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे।