रेलवे का बड़ा फैसला! आधार सत्यापन के बिना नहीं होगी सुबह 8 से 10 बजे तक टिकट बुकिंग, जानें पूरी detail…

नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य किया गया है। जिन यात्रियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे आसानी से कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि आधार लिंकिंग से प्रत्येक यूजर की पहचान सत्यापित होगी और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक फर्जी अकाउंट बनाकर टिकट बुक नहीं कर पाएगा।