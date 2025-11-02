रेलवे का बड़ा फैसला! आधार सत्यापन के बिना नहीं होगी सुबह 8 से 10 बजे तक टिकट बुकिंग, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
Railway News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रेलवे ने फर्जी टिकट बुकिंग और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी ट्रेन की आरक्षण बुकिंग खुलने के पहले सुबह 8 बजे से 10 बजे तक केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे।
यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और टिकट प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह नियम 28 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। यह विशेष रूप से उन समयों में लागू रहेगा, जब नई ट्रेनों की बुकिंग शुरू होती है या तत्काल टिकटों की मांग अधिक रहती है।
इस अवधि में अक्सर देखा गया है कि दलाल सॉफ्टवेयर और फर्जी अकाउंट के जरिए बड़ी संख्या में टिकटें बुक कर लेते हैं, जिससे वास्तविक यात्रियों को सीटें नहीं मिल पातीं। अब नई व्यवस्था लागू होने से बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बिलासपुर समेत पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र में प्रतिदिन 20 से 25 हजार ई-टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं।
नई व्यवस्था से वास्तविक यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही दलालों द्वारा सॉफ्टवेयर और फर्जी अकाउंट से की जाने वाली टिकट बुकिंग पर प्रभावी रोक लगेगी। यात्रियों से अपील है कि वे समय रहते अपने आईआरसीटीसी प्रोफाइल में आधार विवरण अपडेट कर लें, ताकि टिकट बुकिंग के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य किया गया है। जिन यात्रियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे आसानी से कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि आधार लिंकिंग से प्रत्येक यूजर की पहचान सत्यापित होगी और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक फर्जी अकाउंट बनाकर टिकट बुक नहीं कर पाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग