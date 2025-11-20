अर्सलान मौत कांड मे बड़ा खुलासा… सुरक्षा चूक सामने आने के बाद जिम्मेदारों पर FIR दर्ज, अब तक 5 वार्डन हटाए गए

Bilaspur News: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीयू) में पढ़ने वाले छात्र अर्सलान अंसारी की संदिग्ध मौत का मामला अब बड़ा मोड़ ले चुका है। करीब 27 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने पुष्टि की है कि अर्सलान की मौत सुरक्षा लापरवाही का नतीजा है। इस आधार पर कोनी पुलिस ने विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी, वार्डन सहित संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। घटना 23 अक्टूबर 2025 की है। परिसर स्थित सरस्वती मंदिर रोड के पास बने बांधा तालाब में एक शव तैरता हुआ देखे जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची।