Sunday Guest Editor: सरिता और संतोषी दे रहीं अन्य महिलाओं को रोजगार, अपनी जिंदगी भी बदली…

सरिता और संतोषी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना से जुड़कर अपना जीवन तो बदला, साथ ही कई महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन लाया। उन्होंने जिले की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की नई राह दिखाई है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं अब न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।