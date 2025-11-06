केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्क्रैप नीति ठप! बिलासपुर में तीन साल से नहीं शुरू हुई प्रक्रिया, कबाड़ी बाजारों में सड़ रहे सरकारी और निजी वाहन

CG News: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाहन स्क्रैप नीति का असर बिलासपुर संभाग में अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। नीति लागू हुए तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन जिले में एक भी मान्यता प्राप्त वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित नहीं हो सका। परिणामस्वरूप आरटीओ रिकॉर्ड में आज तक एक भी वाहन आधिकारिक रूप से स्क्रैप नहीं हुआ है। सैकड़ों पुराने वाहन गलियों, कबाड़ी बाजारों और सड़कों पर जंग खा रहे हैं या बिना फिटनेस के चल रहे हैं, जो न केवल सड़क सुरक्षा बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बन चुके हैं।