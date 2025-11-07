छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा संपन्न, चुनाव 27 नवंबर को कराने का निर्णय…

बैठक में यह भी अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक अधिवक्ता मतदान से पहले निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) भरकर निर्वाचन अधिकारी को सौंपेगा। इस घोषणा में यह उल्लेख करना होगा कि वह केवल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ में ही मताधिकार का प्रयोग कर रहा है और अन्य किसी संघ में नहीं। घोषणा पत्र जमा करने के बाद ही अधिवक्ता को मतदान की अनुमति मिलेगी। घोषणा पत्र मतदान के दिन तक किसी भी समय जमा किया जा सकेगा, और यह निर्वाचन कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध रहेगा।