लालफीताशाही पर फूटा हाईकोर्ट का गुस्सा, कहा- महीनों नहीं, वर्षों तक फाइलें अटकी रहती हैं, सरकारी कामकाज में ईमानदारी की जरूरत

High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सरकारी कामकाज पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लालफीताशाही के कारण विभागों में फाइल महीनों, वर्षों तक लंबित रहती हैं। सरकारी विभागों में ईमानदारी के साथ ही प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और संस्थाओं के पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य कारण न हो तो उनका स्पष्टीकरण स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।