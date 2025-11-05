Patrika LogoSwitch to English

Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान

Bilaspur Train Accident: मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर शैलेश चंद्रा को सामने साक्षात यमराज नजर आया। बताया जा रहा है, कि तेज रफ्तार से आ रहे मेमू लोकल को मालगाड़ी के गार्ड शैलेश चंद्रा ने देख लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Nov 05, 2025

Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान

मेमू ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर (Photo Patrika)

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को लालखदान स्टेशन के पास मेमू ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। शुरुआत में 5 लोगों के मौत की खबर थी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर ने कूदकर बचाई अपनी जान

मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर शैलेश चंद्रा ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कोरबा-बिलासपुर मेमू लोकल हादसे में मौत बनकर तेज गति से आ रही मेमू लोकल को देख मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर शैलेश चंद्रा को सामने साक्षात यमराज नजर आया। बताया जा रहा है, कि तेज रफ्तार से आ रहे मेमू लोकल को मालगाड़ी के गार्ड शैलेश चंद्रा ने देख लिया।

सहायक लोको पायलट गंभीर रूप से घायल

इसके बाद वह गाड़ी से कूद कर दूर भाग गया जिससे उसकी जान बच गई है। इधर देखते ही देखते उसके सामने ही भीषण हादसा हो गया, अगर वह गाड़ी से उतरते नहीं तो उसनी भी जान जा सकती थी। मेमू लोकल के लोको पायलट विद्या सागर की मौके में ही मौत हो गई। जबकि सहायक लोको पायलट रश्मि राज गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है।

Published on:

05 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान

