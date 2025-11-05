Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान

इसके बाद वह गाड़ी से कूद कर दूर भाग गया जिससे उसकी जान बच गई है। इधर देखते ही देखते उसके सामने ही भीषण हादसा हो गया, अगर वह गाड़ी से उतरते नहीं तो उसनी भी जान जा सकती थी। मेमू लोकल के लोको पायलट विद्या सागर की मौके में ही मौत हो गई। जबकि सहायक लोको पायलट रश्मि राज गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है।