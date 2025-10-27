मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा…

जिला अस्पताल और सिस के ओपीडी में रोजाना सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। बाल रोग और श्वसन विभाग में भी मरीजों की संया सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 30 से 40 प्रतिशत बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसमी संक्रमण मुय रूप से कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और बदलते तापमान के कारण फैल रहा है।