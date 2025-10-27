मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)
CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अक्टूबर का आखिरी हता अब पूरी तरह से मौसमी बदलाव का संकेत दे रहा है। दिन में तेज धूप और हल्की उमस महसूस की जा रही है, जबकि रात के समय ठंडी हवाएं सर्दी के मौसम की दस्तक दे रही हैं। इस मौसम के उतार-चढ़ाव ने लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है।
जिला अस्पताल और सिस में सर्दी, बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ से पीड़ित मरीजों की संया तेजी से बढ़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार दिवाली के बाद वायरल इंफेक्शन और सांस संबंधी बीमारियों के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
वहीं न्यूनतम तापमान में अगले पांच दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। गौरतलब है कि राज्य से आधिकारिक रूप से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण अब भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाने की स्थिति बनी हुई है।
दिन के समय आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) बढऩे से उमस महसूस हो रही है, जबकि शाम और रात की ठंडी नमी ठंडक का अहसास करा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक यह संक्रमण काल है ,यानी मौसम गर्मी से सर्दी में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
जिला अस्पताल और सिस के ओपीडी में रोजाना सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। बाल रोग और श्वसन विभाग में भी मरीजों की संया सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 30 से 40 प्रतिशत बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसमी संक्रमण मुय रूप से कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और बदलते तापमान के कारण फैल रहा है।
एमएस सिस डॉ. लखन सिंह ने कहा की संक्रमण के इस दौर में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी भी सर्दी या खांसी-जुकाम को नजरअंदाज न करें। बदलते मौसम के साथ शरीर की देखभाल ही सबसे अच्छा बचाव है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण सोमवार को जिले में कुछ जगह गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है।
