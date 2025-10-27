Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा…

CG Weather Alert: बिलासपुर जिले में अक्टूबर का आखिरी हता अब पूरी तरह से मौसमी बदलाव का संकेत दे रहा है। दिन में तेज धूप और हल्की उमस महसूस की जा रही है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अक्टूबर का आखिरी हता अब पूरी तरह से मौसमी बदलाव का संकेत दे रहा है। दिन में तेज धूप और हल्की उमस महसूस की जा रही है, जबकि रात के समय ठंडी हवाएं सर्दी के मौसम की दस्तक दे रही हैं। इस मौसम के उतार-चढ़ाव ने लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है।

जिला अस्पताल और सिस में सर्दी, बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ से पीड़ित मरीजों की संया तेजी से बढ़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार दिवाली के बाद वायरल इंफेक्शन और सांस संबंधी बीमारियों के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

CG Weather Alert: दिन में उमस, रात में ठंडक का असर

वहीं न्यूनतम तापमान में अगले पांच दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। गौरतलब है कि राज्य से आधिकारिक रूप से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण अब भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाने की स्थिति बनी हुई है।

दिन के समय आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) बढऩे से उमस महसूस हो रही है, जबकि शाम और रात की ठंडी नमी ठंडक का अहसास करा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक यह संक्रमण काल है ,यानी मौसम गर्मी से सर्दी में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या

जिला अस्पताल और सिस के ओपीडी में रोजाना सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। बाल रोग और श्वसन विभाग में भी मरीजों की संया सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 30 से 40 प्रतिशत बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसमी संक्रमण मुय रूप से कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और बदलते तापमान के कारण फैल रहा है।

बदलते मौसम में ऐसे रखें सेहत का ध्यान

  • गर्म कपड़े: सुबह-शाम ठंड में हल्के गर्म कपड़े पहनें।
  • पर्याप्त नींद: शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए नींद पूरी लें।
  • गुनगुना पानी पीएं: दिन में बार-बार हल्का गर्म पानी पीने से संक्रमण से बचाव होता है।
  • बाहर का खाना न खाएं: संक्रमण से बचने ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता दें।
  • सर्दी-जुकाम के लक्षण हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
  • प्रमुख शहरों के तापमान पर एक नजर

स्थान अधिकतम न्यूनतम

  • बिलासपुर 32.2 24.6
  • पेंड्रा 26.8 19.0
  • अंबिकापुर 30.0 17.5
  • रायपुर 33.6 24.9
  • जगदलपुर 32.5 21.9
  • दुर्ग 32.4 20.0

बरतें विशेष सावधानी

एमएस सिस डॉ. लखन सिंह ने कहा की संक्रमण के इस दौर में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी भी सर्दी या खांसी-जुकाम को नजरअंदाज न करें। बदलते मौसम के साथ शरीर की देखभाल ही सबसे अच्छा बचाव है।

जिले में कई जगह आज बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण सोमवार को जिले में कुछ जगह गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 12:59 pm

Published on:

27 Oct 2025 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जनपदों में पंजीयन की आज अंतिम तिथि, 28 से 31 अक्टूबर तक होगा ब्लॉक स्तरीय आयोजन…

जनपदों में पंजीयन की आज अंतिम तिथि(photo-patrika)
बिलासपुर

CSIR-NET आवेदन का आज अंतिम दिन, अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म, जल्दी करें…

CSIR-NET आवेदन का आज अंतिम दिन, अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म, जल्दी करें...(photo-patrika)
बिलासपुर

पिता बोले- मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता! परिजनों का आरोप- न यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने की मदद, न पुलिस ने…

पिता बोले- मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता! परिजनों का आरोप- न यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने की मदद, न पुलिस ने...(photo-patrika)
बिलासपुर

Chhath Puja 2025: अगर आज और कल छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, जानें…

Chhath Puja 2025: अगर आज और कल छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, जानें...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Suspended: शराबी शिक्षकों पर प्रशासनिक हंटर, 15 दिन में 9 हुए निलंबित

CG Suspended: शराबी शिक्षकों पर प्रशासनिक हंटर, 15 दिन में 9 हुए निलंबित
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.