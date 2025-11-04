CG News: बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर, 5 यात्रियों की मौत

पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर (Photo video SS)
CG News: बिलासपुर के लालखदान स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई, जिससे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं।
रेस्क्यू टीम को भी तत्काल रवाना किया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है तथा रेलवे प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
वहीं इस मामले में 5 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। रेलवे प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट को मौके पर भेजा है। स्थानीय प्रशासन भी सहायता के लिए पहुंच चुका है। हादसे के कारण पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। कई ट्रेनों को रद्द या रूट डायवर्ट कर दिया गया।
वहीं यात्रियों को ऑप्शनल व्यवस्था की जा रही है। ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे बहाली में समय लग सकता है। यह हादसा बिलासपुर-कटनी सेक्शन में हुआ, जो व्यस्त रेल मार्ग है। रेलवे ने जांच शुरू कर दी है।
