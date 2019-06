खराब खाने की शिकायत करना पड़ गया महंगा, होटल संचालक - कर्मचारियों ने ऐसे पीटा के पहुंच गए अस्पताल

खराब खाने की शिकायत करना पड़ गया महंगा, होटल संचालक - कर्मचारियों ने ऐसे पीटा के पहुंच गए अस्पताल

रेलवे स्थित प्रसिद्ध होटल मुल्कराज की घटना , स्थानीय थाना के शह पर रातभर चलता है होटल (Hotel mulkraj) (two people beaten) (beaten on complaint of bad food) (beaten up by hotel owner) (fight in hotel for bad food) (rotten food served)