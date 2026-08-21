Bilaspur News: चींटू, दीपू को नहीं बचा पाए पापा, हंसते-खेलते गए थे तालाब, घर आईं दो भाइयों की लाश

जानकारी के मुताबिक किसान भक्त प्रहलाद पैकरा गुरुवार शाम अपने दोनों बेटों को लेकर तालाब के पास पहुंचे थे। बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे, जबकि पिता कुछ दूरी पर मोबाइल पर बातचीत करने चले गए। इसी दौरान खेलते समय चार वर्षीय चींटू का पैर फिसल गया और वह तालाब के गहरे पानी में चला गया। छोटे भाई को पानी में डूबता देख सात वर्षीय दीपू उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया। बताया जा रहा है कि पानी की गहराई का दोनों बच्चों को अंदाजा नहीं था। देखते ही देखते दोनों भाई गहरे पानी में डूब गए।