लव मैरिज के 13 दिन बाद दुल्हन गायब, पति बोला – मुझे डर है, कहीं मेरी बीवी को… HC ने SP को दिया ये आदेश

कोर्ट ने साथ ही युवती के पिता को भी उपस्थित होने का आदेश दिया है। बिलासपुर में रहने वाले सूरज बंजारे और मुंगेली निवासी युवती ने 15 मई 2025 को रायपुर के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। इसके बाद युवक-युवती बतौर पति-पत्नी साथ रह रहे थे। युवक का आरोप है कि 28 मई को युवती के परिजन उससे मिलने आए। जिसके बाद उसे जबरन अपने साथ लेकर चले गए। पत्नी जब घर नहीं लौटी तो परेशान पति ने पुलिस में शिकायत की। लेकिन कार्रवाई न होने पर सूरज ने हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।