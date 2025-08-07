NTPC सीपत प्लांट में स्लैब गिरने से 1 मजदूर की मौत, मृतक की पत्नी को 10 लाख मुआवजा और नौकरी मिलेगी

5 संविदा श्रमिक दबे थे, जिसमें से 3 को एनटीपीसी के अस्पताल में भेजा गया था। एक को सिम्स और एक को अपोलो भेजा गया था। सिम्स में एक मजदूर की मौत हुई है, जबकि अपोलो में एक का इलाज चल रहा है। सभी के इलाज का खर्चा एनटीपीसी करेगी। वहीं 3 की हालत ठीक है। इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे के कारणों की जांच चल रही है। पूरी जांच होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। -प्रवीण रंजन भारती, जनसंपर्क अधिकारी, एनटीपीसी सीपत