NTPC सीपत प्लांट में स्लैब गिरने से 1 मजदूर की मौत, मृतक की पत्नी को 10 लाख मुआवजा और नौकरी मिलेगी

NTPC Plant Accident: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) सीपत प्लांट में बुधवार दोपहर करीब 12.30 बजे मेंटनेंस के दौरान भारी-भरकम स्लैब अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में पांच मजदूर आ गए। घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, घटना के बाद प्लांट में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह सभी मजदूरों को बाहर निकाला। घायलों में से दो को गंभीर हालत में बिलासपुर लाया गया, जिसमें पोड़ी सीपत निवासी श्याम साहू की सिम्स में मौत हो गई। वहीं प्रताप सिंह का अपोलो में इलाज चल रहा है। अन्य तीन मजदूर को एनटीपीसी अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही सीपत पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया।
घटना के बाद प्लांट का मेन गेट बंद कर सीआईएसएफ के जवान और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों के परिजन एनटीपीसी प्लांट के बाहर मौजूद थे। परिजनों का कहना था कि कौन-कौन घायल हुए है, प्रबंधन कोई जानकारी नहीं दे रहा है। वे गेट के बाहर रोते-बिलख रहे थे, उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया।
5 संविदा श्रमिक दबे थे, जिसमें से 3 को एनटीपीसी के अस्पताल में भेजा गया था। एक को सिम्स और एक को अपोलो भेजा गया था। सिम्स में एक मजदूर की मौत हुई है, जबकि अपोलो में एक का इलाज चल रहा है। सभी के इलाज का खर्चा एनटीपीसी करेगी। वहीं 3 की हालत ठीक है। इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे के कारणों की जांच चल रही है। पूरी जांच होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। -प्रवीण रंजन भारती, जनसंपर्क अधिकारी, एनटीपीसी सीपत
एनटीपीसी सीपत के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण रंजन भारती ने बताया कि निर्णय लिया गया कि दिवंगत के आश्रितों को सीपत प्लांट और ठेकेदार के द्वारा 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ईएसआई के तहत मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। संविदा पर अकुशल या अर्धकुशल श्रेणी में उनकी पत्नी को रोजगार भी दिया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए ठेकेदार ने 50 हजार कैश दिए गए हैं।
हादसे में मजदूर श्याम कुमार साहू की मौत हो गई। उसकी दो साल की बच्ची है। घटना के बाद पत्नी और बुजुर्ग मां-बांप का रो-रोकर बुरा हाल है। उसके दो भाई और दो बहन है। घर का कमाऊ पूत चले जाने से घर में मातम छाया हुआ है।
चक्काजाम के दौरान एक ग्रामीण ने खुद पर डीजल उड़ेलकर खुदकुशी की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया। मजदूरों के परिजनों का कहना है कि चक्काजाम के दौरान न कोई पुलिस और न प्रशासन का नुमाइंदा उनकी सुन रहा है और न सुरक्षा कर रहा है।
घटना के बाद जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र धीवर, चंद्रप्रकाश सूर्य, जनपद पंचायत सदस्य मनोज खरे, रेवा शंकर साहू, पौड़ी सरपंच सूरज शेष, सीपत सरपंच प्रतिनिधि योगेश वंशकार, हरीश गुप्ता के प्रतिनिधिमंडल ने एनटीपीसी प्लांट प्रबंधन से चर्चा की। पोड़ी सरपंच सूरज शेष ने बताया कि एनटीपीसी प्रबंधन ने मृतक के परिजन को मुआवजा, पेंशन और पत्नी को नौकरी देने पर लिखित में सहमति जताई है।