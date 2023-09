ये 8 संकेत दिखाते हैं... मर चूका है आपका Immune System, मजबूत कैसे करें

जयपुरPublished: Sep 08, 2023 05:40:10 pm Submitted by: Manoj Kumar

8 signs show that your immune system has become weak : हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) हमारे शरीर की रक्षा कवच होता है, जो बीमारियों और इंफेक्शनों से लड़ने में मदद करता है। यदि यह कमजोर हो जाता है, तो हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। इसलिए, हमें अपने प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) की देखभाल करने की जरूरत होती है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) कमजोर हो सकता है और इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है।