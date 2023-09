दही के साथ भूलकर भी ना करें इन 6 चीजों का सेवन?

जयपुरPublished: Sep 08, 2023 02:49:34 pm Submitted by: Manoj Kumar

Combination of curd with these things can be dangerous : दही एक पौष्टिक आहार है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोबायोटिक्स, और विटामिन बी की अच्छी मात्रा मिलती है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ चीजों के साथ दही का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

Combination of curd with these things can be dangerous

Combination of curd with these things can be dangerous : दही एक पौष्टिक आहार है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोबायोटिक्स, और विटामिन बी की अच्छी मात्रा मिलती है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ चीजों के साथ दही (benefits of yogurt ) का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि दही के साथ क्या-क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और उनके क्या होते हैं हानिकारक प्रभाव।