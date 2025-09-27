कैंसर से हुई थी विवेक ओबेरॉय की पहली गर्लफ्रेंड की मौत, सालों बाद छलका एक्टर का दर्द

विवेक ने कहा कि इस हादसे ने उन्हें तोड़ के रख दिया था। उन्होंने बताया, “मैं हमेशा से बहुत इमोशनल इंसान रहा हूं। मुझे दोबारा दिल टूटने का डर इसलिए सताता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह दर्द कैसा होता है। जब भी मेरा दिल टूटता है, मैं खुद को सबसे दूर कर लेता हूं। उस वक्त मुझे बहुत अकेलापन घेर लेता है। जबकि असल में, यह मेरा स्वभाव ही नहीं है। जब आप अपने नेचर के खिलाफ जाते हैं, तो वैसा ही लगता है जैसे मछली पानी से बाहर आ गई हो।”