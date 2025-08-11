2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म ने जीता दिल, ‘Saiyaara’ भी इसके सामने पड़ी फीकी

बता दें कि फिल्म में शिवा मोरे नाम का एक लड़का है, जिसे आस्था नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। आस्था का किरदार शर्मिन ने बखूबी निभाया है। कहानी मुंबई के एक चॉल में सेट है, जहां शिवा रहता है। आस्था के पिता को बिजनेस में नुकसान होने के बाद उसका परिवार भी चॉल में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। यहीं पर शिवा और आस्था मिलते हैं और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। फिल्म की कहानी इन्हीं दोनों के इर्द-गिर्द घूमती है।