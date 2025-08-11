2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म ने जीता दिल, ‘Saiyaara’ भी इसके सामने पड़ी फीकी

Movie: अहान पांडे और अनीत पड्डा की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है और इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी प्रेम कहानी 'सैयारा' को भी पीछे छोड़ देगी। हम बात कर रहे हैं 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'मलाल' की।
बता दें कि मंगेश हदावले के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शर्मिन सेहगल और मीजान जाफरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। अगर आप 'सैयारा' देखकर रोमांचित हुए हैं, तो 'मलाल' आपको इमोशनल कर देगी।
बता दें कि फिल्म में शिवा मोरे नाम का एक लड़का है, जिसे आस्था नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। आस्था का किरदार शर्मिन ने बखूबी निभाया है। कहानी मुंबई के एक चॉल में सेट है, जहां शिवा रहता है। आस्था के पिता को बिजनेस में नुकसान होने के बाद उसका परिवार भी चॉल में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। यहीं पर शिवा और आस्था मिलते हैं और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। फिल्म की कहानी इन्हीं दोनों के इर्द-गिर्द घूमती है।
'मलाल' का क्लाइमैक्स आपको रुला देगा। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक एक्सीडेंट में आस्था की जान चली जाती है और शिवा सदमे में चला जाता है। कुछ दिनों बाद शिवा को आस्था की एक डायरी मिलती है, जिसमें उनकी प्रेम कहानी के बारे में लिखा होता है।
अगर आप एक ऐसी प्रेम कहानी देखना चाहते हैं जो आपको हंसाए, रुलाए और सोचने पर मजबूर कर दे, तो 'मलाल' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 'सैयारा' की चकाचौंध से हटकर, ये फिल्म आपको प्यार की गहराई और दर्द का अनुभव कराएगी।