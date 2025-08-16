Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

32 साल की वो नीलम परी जिसने coolie की लूट ली सारी लाइमलाइट, मिला 'लेडी सुपरस्टार' का खिताब

Coolie: 32 साल की वो अभिनेत्री, जिसे लोग नीलम परी के नाम से जानते हैं, 'कुली' फिल्म में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा और 'लेडी सुपरस्टार' का खिताब हासिल किया…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 16, 2025

32 साल की वो नीलम परी जिसने coolie की लूट ली सारी लाइमलाइट, मिला 'लेडी सुपरस्टार' का खिताब
Coolie (Image: X)

Coolie: लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी रजनीकांत की फिल्म 'कूली' 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई और सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म ने पहले ही दिन 151 करोड़ रुपये की कमाई करके धमाल मचा दिया है। लेकिन इस फिल्म में एक और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा है - वो हैं रचिता राम, जो फिल्म में कल्याणी के किरदार में नजर आई हैं।

वो नीलम परी जिसने coolie की लूट ली लाइमलाइट

बता दें कि 32 साल की रचिता राम ने फिल्म में अपने किरदार से लोगों के दिलों को जीत लिया है। उनके किरदार में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं, जिसने दर्शकों को बांधे रखा। रचिता कन्नड़ सिनेमा में एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और 'कूली' उनकी पहली तमिल फिल्म है। दरअसल रचिता ने 2013 में कन्नड़ फिल्म 'बुलबुल' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कन्नड़ सिनेमा के बड़े स्टार्स जैसे शिवराजकुमार, पुनीत राजकुमार, उपेंद्र, दर्शन और सुदीप के साथ काम किया है। इसलिए उन्हें कन्नड़ सिनेमा में 'लेडी सुपरस्टार' भी कहा जाता है।

पॉपुलर सीरियल एक्ट्रेस

2022 में रिलीज हुई 'सुपर मच्ची' फिल्म से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में भी कदम रखा। इसके अलावा 2011 से अब तक कन्नड़ में कई टीवी सीरियलों में भी उन्होंने काम किया है। उनकी बहन नित्या राम भी एक पॉपुलर सीरियल एक्ट्रेस हैं। रचिता ने सन टीवी पर प्रसारित 'नंदिनी' और जी तमिल पर प्रसारित 'अन्ना' जैसे सीरियलों में भी काम किया है। इसके साथ ही रचिता राम ने छोटे और बड़े पर्दे दोनों पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है और दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है।

Published on:

16 Aug 2025 01:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 32 साल की वो नीलम परी जिसने coolie की लूट ली सारी लाइमलाइट, मिला ‘लेडी सुपरस्टार’ का खिताब

