32 साल की वो नीलम परी जिसने coolie की लूट ली सारी लाइमलाइट, मिला ‘लेडी सुपरस्टार’ का खिताब

बता दें कि 32 साल की रचिता राम ने फिल्म में अपने किरदार से लोगों के दिलों को जीत लिया है। उनके किरदार में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं, जिसने दर्शकों को बांधे रखा। रचिता कन्नड़ सिनेमा में एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और 'कूली' उनकी पहली तमिल फिल्म है। दरअसल रचिता ने 2013 में कन्नड़ फिल्म 'बुलबुल' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कन्नड़ सिनेमा के बड़े स्टार्स जैसे शिवराजकुमार, पुनीत राजकुमार, उपेंद्र, दर्शन और सुदीप के साथ काम किया है। इसलिए उन्हें कन्नड़ सिनेमा में 'लेडी सुपरस्टार' भी कहा जाता है।