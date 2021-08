अरिजीत सिंह को माफ नहीं करने से लेकर फोटोग्राफर्स के बायकॉट तक, 5 मौके जब सलमान खान अड़ गए अपनी बात पर

मुंबई। बॉलीवुड के 'दबंग खान' सलमान खान और विवादों का गहरा नाता है। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सलमान जिसके दोस्त हैं, उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं और जिससे बिगड़ जाती है, उसे किसी भी तरह माफ नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं, जब सलमान ने जिस चीज पर स्टेंड ले लिया, उस पर वे अडिग रहे। उनके विरोध में आए लोग भले ही माफी मांग लें, पर सलमान एक बार संबंध बिगड़ने के बाद पलट कर दोस्ती नहीं करते। आइए जानते हैं किन मौकों पर सलमान अड़े रहे अपनी बात पर—

फोटोजर्नलिस्ट ने किया सलमान का बायकॉट

this is wat I call a stand, the photographers r gonna loose out on wrk, but hv still taken a decision not to take my pics, happy fr them .