भारत में नंबर 1 बनी ये 8 एपिसोड की सीरीज, थ्रिल और मिस्ट्री का ऐसा कॉकटेल, जो हिला दे दिमाग

हालांकि, सीजन 2 को दो भागों में बांटा गया है, जिससे कहानी थोड़ी धीमी हो जाती है और पहले भाग की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दूसरे भाग में छोड़ दी जाती हैं। इसलिए, पहले पार्ट को देखने वालों के लिए दूसरा सीजन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन फिर भी आखिरी एपिसोड काफी रोमांचक है और अब लोग इसके अगले सीजन का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 'वेडनेसडे' एक डार्क वेब सीरीज है, इसलिए ये बच्चों के लिए नहीं है। इस सुपरनैचुरल सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं।