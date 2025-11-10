20 साल की लड़की ने एक्ट्रेस को बनाया ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार, अपराधी के बारें में जानकर दंग रह जाएंगे आप

इतना ही नहीं, अनुपमा ने इस मामले के बारे में सोशल मीडिया पर बताया, 'केरल साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद ये पता चला कि ये सब एक लड़की कर रही थी, और उसकी उम्र बहुत ही कम है, इसलिए मैं उसकी पहचान ऐसे उजागर नहीं कर सकती हूं।' ये सच्चाई जानकर फैंस सोच मे पड़ गए है कि आज-कल कुछ भी हो सकता है।