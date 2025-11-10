20 साल की लड़की ने एक्ट्रेस को बनाया ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार, अपराधी के बारें में जानकर दंग रह जाएंगे आप

एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन (सोर्स: X @anupamahere)
Anupama Parameswaran Cyber Police Complaint: साउथ इंडस्ट्रीज की जानी-मानी एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन हाल में साइबर हैरेसमेंट का शिकार हो गईं है। अनुपमा ने एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दायर कराई है। जो उनके और उनके परिवार के बारे में झूठी, गलत और आपत्तिजनक बातें फैला रहा था।
इसके साथ ही, अनुपमा परमेश्वरन ने बताया कि , मेरी फेक अकाउंट बनाकर उससे छेड़छाड़ हुई तस्वीरें (मॉर्फ्ड इमेज) और बेबुनियाद आरोप शेयर किए जा रहे थे, जिससे उन्हें और उनके परिवार को मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि इस हरकत के पीछे तमिलनाडु की एक 20 साल की लड़की है।
इतना ही नहीं, अनुपमा ने इस मामले के बारे में सोशल मीडिया पर बताया, 'केरल साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद ये पता चला कि ये सब एक लड़की कर रही थी, और उसकी उम्र बहुत ही कम है, इसलिए मैं उसकी पहचान ऐसे उजागर नहीं कर सकती हूं।' ये सच्चाई जानकर फैंस सोच मे पड़ गए है कि आज-कल कुछ भी हो सकता है।
इसके आगे अनुपमा ने कहा, 'मैं इस घटना को इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि ये साफ हो जाए कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया तक पहुंच होने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरों को परेशान करने, बदनाम करने और नफरत फैलाने का अधिकार मिल गया है।
हर किसी को जिम्मेदारी और आजादी से अपना काम करने का हक है, तो ऐसा काम करके आप किसी को आहात नहीं कर सकते है। एक्ट्रेस की इस कदम का सोशल मीडिया पर फैंस खूब तारीफ कर रहे है। फैंस साइबर बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाने, जवाबों और पीड़ितों का सपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसी घटना किसी भी आम इंसान के साथ ना हो।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग