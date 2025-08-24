एक झूठ ने तबाह कर दिया इस एक्ट्रेस का करियर, आज जी रही है गुमनामी में

Bollywood: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सफलता जितनी आसान दिखती है, उतनी ही नाजुक भी होती है। एक छोटी सी गलती या एक झूठ, किसी भी सितारे का करियर पल भर में तबाह कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी है गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा की, जिन्होंने अपने करियर में खूब नाम और शोहरत कमाया, लेकिन एक झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया।
1950 से 1990 के दशक तक माला सिन्हा ने बॉलीवुड पर राज किया। वे अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने धर्मेंद्र, गुरु दत्त, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन 1978 में जब माला सिन्हा अपने करियर के शिखर पर थीं, इनकम टैक्स अधिकारियों ने उनके घर पर छापा मारा।
छापे में उनके बाथरूम की दीवार में छिपा हुआ 100 करोड़ रुपये का काला धन मिला। ये मामला अदालत तक पहुंचा तो माला सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने ये पैसा गलत तरीके से कमाया है। खबरों के अनुसार उनके पिता और वकील ने उन्हें ऐसा झूठ बोलने की सलाह दी थी, ताकि वे खुद को बचा सकें।
इस झूठ ने माला सिन्हा के करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्हें रातोंरात बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया। निर्माता-निर्देशक से लेकर अभिनेता और तकनीशियन तक, किसी ने भी उनके साथ काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। साथ ही माला सिन्हा को मजबूरी में फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। इस घटना से पता चलता है कि बॉलीवुड में इमेज कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक छोटी सी गलती भी किसी के करियर को खत्म कर सकती है।