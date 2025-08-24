Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक झूठ ने तबाह कर दिया इस एक्ट्रेस का करियर, आज जी रही है गुमनामी में

Bollywood: बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा, जिन्होंने कभी सुनहरे पर्दे पर राज किया, आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सिर्फ एक झूठ ने उनके सफल करियर को तबाह कर दिया, उनसे उनका नाम, शोहरत और पहचान छीन ली…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 24, 2025

एक झूठ ने तबाह कर दिया इस एक्ट्रेस करियर, आज जी रही है गुमनामी में
माला सिन्हा( फोटो सोर्स: X)

Bollywood: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सफलता जितनी आसान दिखती है, उतनी ही नाजुक भी होती है। एक छोटी सी गलती या एक झूठ, किसी भी सितारे का करियर पल भर में तबाह कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी है गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा की, जिन्होंने अपने करियर में खूब नाम और शोहरत कमाया, लेकिन एक झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया।

एक झूठ ने तबाह कर दिया इस एक्ट्रेस करियर

1950 से 1990 के दशक तक माला सिन्हा ने बॉलीवुड पर राज किया। वे अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने धर्मेंद्र, गुरु दत्त, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन 1978 में जब माला सिन्हा अपने करियर के शिखर पर थीं, इनकम टैक्स अधिकारियों ने उनके घर पर छापा मारा।

ये भी पढ़ें

एक विलेन, 14 हीरो ढेर! इस किरदार ने बॉलीवुड में मचाया था तांडव
बॉलीवुड
एक विलेन, 14 हीरो ढेर! इस किरदार ने बॉलीवुड में मचाया था तांडव

छापे में उनके बाथरूम की दीवार में छिपा हुआ 100 करोड़ रुपये का काला धन मिला। ये मामला अदालत तक पहुंचा तो माला सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने ये पैसा गलत तरीके से कमाया है। खबरों के अनुसार उनके पिता और वकील ने उन्हें ऐसा झूठ बोलने की सलाह दी थी, ताकि वे खुद को बचा सकें।

आज जी रही है गुमनामी में

इस झूठ ने माला सिन्हा के करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्हें रातोंरात बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया। निर्माता-निर्देशक से लेकर अभिनेता और तकनीशियन तक, किसी ने भी उनके साथ काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। साथ ही माला सिन्हा को मजबूरी में फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। इस घटना से पता चलता है कि बॉलीवुड में इमेज कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक छोटी सी गलती भी किसी के करियर को खत्म कर सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Aug 2025 10:58 am

Published on:

24 Aug 2025 10:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक झूठ ने तबाह कर दिया इस एक्ट्रेस का करियर, आज जी रही है गुमनामी में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.