एक झूठ ने तबाह कर दिया इस एक्ट्रेस का करियर, आज जी रही है गुमनामी में

इस झूठ ने माला सिन्हा के करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्हें रातोंरात बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया। निर्माता-निर्देशक से लेकर अभिनेता और तकनीशियन तक, किसी ने भी उनके साथ काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। साथ ही माला सिन्हा को मजबूरी में फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। इस घटना से पता चलता है कि बॉलीवुड में इमेज कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक छोटी सी गलती भी किसी के करियर को खत्म कर सकती है।