मुंबई। देश में जब शुरूआती दौर में आधार कार्ड बनने का काम शुरू हुआ, तक कई लोगों को अलग-अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी विषय पर आधारित फिल्म है 'आधार' ( Aadhaar Movie ) । 'मुक्काबाज' फेम एक्टर विनीत कुमार सिंह ( Vineet Kumar Singh ) स्टारर इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। यह फिल्म 5 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी।

सुमन घोष का निर्देशन

आधार जमुआ, झारखंड के ऐसे पहले व्यक्ति (विनीत) की कहानी पर आधारित है, जिसे अपना आधार नंबर प्राप्त करना है। बंगाली अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पॉडोकखेप' के निर्देशक सुमन घोष ने इसे निर्देशित किया है। ग्रामीण भारत में सेट, फिल्म भारत में आधार कार्ड की शुरूआत और उस पहले व्यक्ति के बारे में है जिसका कार्ड बनाया गया।

ये है कहानी

ट्रेलर में दिखाया गया है कि गांव में अफवाह फैल जाती है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान उनके गांव का दौरा कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें बिखर जाती हैं, जब यह पता चला है कि कुछ सरकारी अधिकारी आधार कार्ड की शुरुआत करने आए हैं। इस प्रकार ग्रामीणों की कहानी में यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भारत आधार कार्ड की तकनीक और कार्यान्वयन के साथ इंडिया बन गया। जमुआ गांव का फरसुआ (विनीत द्वारा निभाया गया किरदार) पहचान पत्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है। इसके बावजूद, ग्रामीणों की राय अभी भी यही है कि सरकार उनकी निगरानी के लिए उनकी जानकारी का दुरुपयोग करेगी और इस तरह वे अपने कार्ड बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।

Sabka number aayega!! @jiostudios & @drishyamfilms present the trailer of #Aadhaar, a social dramedy.@manmundra@SumanGhosh1530 @imsanjaimishra @saurabhshukla_s @hatteprithvi @ufoMoviez @Raghavguptaaa

Releasing on Feb 5th,2021 in cinemas across India.https://t.co/M2ftzgQe9y