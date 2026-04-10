जब शराब की लत का शिकार हुए आमिर खान, पहली पत्नी के जाने के बाद टूट गए थे एक्टर, बोले- अकेला पड़ गया था

Aamir Khan On Alcohol (सोर्स- एक्स)
Aamir Khan On Alcohol: बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ कहे जाने वाले आमिर खान ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी के उस दौर का जिक्र किया है, जिसे वो आज भी अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय मानते हैं। आमिर ने खुलासा किया कि पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक के बाद वो भावनात्मक रूप से बुरी तरह टूट गए थे और इस दर्द से उबरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में कभी शराब पीने के आदी नहीं रहे। लेकिन जब रीना दत्ता बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गईं, तो वह पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। उस खालीपन ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया।
आमिर ने कहा कि वह उस समय अपने जज्बातों को संभाल नहीं पा रहे थे। घर की खामोशी और परिवार से दूरी ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद कमजोर बना दिया था। यही वह दौर था जब उन्होंने पहली बार नियमित रूप से शराब पीना शुरू किया।
आमिर खान ने बरुण दास के शो 'ड्यूलॉग' में स्वीकार किया कि तलाक के बाद करीब डेढ़ साल तक उन्होंने लगभग हर रात शराब पी। उनके मुताबिक, यह उनके जीवन का ऐसा चरण था जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दर्द से कैसे बाहर निकलें।
उन्होंने यह भी बताया कि उससे पहले उन्होंने सिर्फ फिल्मों के कुछ दृश्यों के लिए ही शराब का सेवन किया था। लेकिन निजी जीवन की इस उथल-पुथल ने उन्हें ऐसी आदत की ओर धकेल दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
आमिर खान और रीना दत्ता की शादी 1986 में हुई थी। दोनों की प्रेम कहानी पड़ोस से शुरू हुई थी और धीरे-धीरे यह रिश्ता शादी तक पहुंचा। शादी के बाद दोनों दो बच्चों- जुनैद और आयरा के माता-पिता बने।
हालांकि 2002 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। आमिर ने कई बार कहा है कि अलग होने के बावजूद उनके और रीना के बीच सम्मान और समझदारी आज भी कायम है। यही वजह है कि दोनों परिवार से जुड़े फैसलों में एक-दूसरे का सहयोग करते रहे हैं।
पहली शादी टूटने के बाद आमिर खान ने 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की। दोनों का एक बेटा आज़ाद है। हालांकि 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया, लेकिन आज भी बेटे की परवरिश मिलकर कर रहे हैं।
इन दिनों आमिर का नाम गौरी स्प्रैट के साथ जोड़ा जा रहा है। खुद आमिर भी यह संकेत दे चुके हैं कि वह अपने जीवन के इस नए रिश्ते को लेकर गंभीर हैं।
आमिर खान ने अपने संघर्ष के उस दौर को याद करते हुए कहा कि समय के साथ उन्होंने खुद को संभाला और जीवन को दोबारा संतुलित करने की कोशिश की। उन्होंने अपने काम, परिवार और आत्मचिंतन के जरिए धीरे-धीरे उस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता बनाया।
आज आमिर का ये खुलासा इस बात की मिसाल है कि सुपरस्टार भी निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव से अछूते नहीं रहते। उनके इस अनुभव ने यह भी साबित किया कि कठिन समय के बाद भी जिंदगी को नई दिशा दी जा सकती है।
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