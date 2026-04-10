जब शराब की लत का शिकार हुए आमिर खान, पहली पत्नी के जाने के बाद टूट गए थे एक्टर, बोले- अकेला पड़ गया था

Aamir Khan On Alcohol: बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ कहे जाने वाले आमिर खान ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी के उस दौर का जिक्र किया है, जिसे वो आज भी अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय मानते हैं। आमिर ने खुलासा किया कि पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक के बाद वो भावनात्मक रूप से बुरी तरह टूट गए थे और इस दर्द से उबरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था।