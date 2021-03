आमिर खान ने फैंस को दिया बड़ा झटका, सोशल मीडिया को कहा अलविदा.. जानिए क्या है कारण?

नई दिल्ली | बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। हाल ही में आमिर खान के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर उन्हें सेलेब्स और फैंस से ढेर सारी बधाईयां मिली थी। करीना कपूर खान ने खास तौर से स्पेशल पोस्ट करके आमिर को बर्थडे विश किया था। वहीं अब आमिर ने एक पोस्ट करके सभी को धन्यवाद किया और ये भी ऐलान किया कि वो अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों से नहीं जुड़ेंगे।

इस वजह से सोशल मीडिया को कहा अलविदा

आमिर खान अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कम ही एक्टिव नजर आते हैं। फिर चाहे इंस्टाग्राम की बात हो या ट्विटर की वो बहुत ही कम पोस्ट करते हैं। आमिर ने अपने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा- हैलो होस्तों, मेरे जन्मदिन पर इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे दिल पूरी तरह से इससे भर गया है। एक और खबर है, सोशल मीडिया पर ये मेरा आखिरी पोस्ट होने जा रहा है। ये मानकर कि मैं यहां बहुत एक्टिव हूं मैंने तय किया अब और दिखावा नहीं करते हैं। हम वैसे ही बात करेंगे जैसे पहले करते थे। साथ में, AKP (आमिर खान प्रोडक्शन्स) ने अपना ऑफिशियल चैनल बनाया है। मेरे और मेरी फिल्म्स के आगे के अपडेट्स के लिए आपको वहां मिल जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार।

आमिर के फैंस कर रहे अपील

आमिर के इस पोस्ट ने उनके फैंस को शॉक्ड कर दिया है। वो लगातार एक्टर से ऐसा ना करने की अपील कर रहे हैं। जाहिर है कि कभी-कभी आमिर की अनसीन फोटोज और वीडियोज पहले फैंस को मिल जाया करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आमिर के फैंस उन्हें मिस करने की बात अभी से ही कर रहे हैं। गौरतलब हो कि आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली हैं। आमिर के साथ फिल्म में करीना कपूर खान भी अहम भूमिका निभाती हुईं नजर आएंगी। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का आफिशियल रीमेक है।

Aamir please don’t go and keep interacting with your fans