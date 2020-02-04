'लाल सिंह चड्ढा' से लीक हुआ आमिर खान का नया लुक, क्लीन शेव में नजर आए मिस्टर परफेक्ट

Vivhav Shukla
| Updated: 04 Feb 2020, 10:24:49 AM (IST)
'लाल सिंह चड्ढा' से लीक हुआ आमिर खान का नया लुक, क्लीन शेव में नजर आए मिस्टर परफेक्ट

'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) के लिए आमिर खान (Aamir Khan) ने नया अवतार अपनाया है

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan ) फिल्म नगरी में मिस्टर परफेक्ट (mister perfect) के नाम से मशहूर है। उनके इस नाम की वजह उनका काम है। आमिर जो भी फिल्म करते हैं उसमें पूरी तरह से ढ़ल जाते हैं। इन दिनों जनाब फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha)की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में फिल्म से उनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी। जिसे देख सभी दंग रह गए थे। अब एक बार फिर उन्होंने फिल्म के लिए नया अवतार अपनाया है।

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दरअसल, फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) के शूटिंग के लिए आमिर खान फिर पंजाब लौट रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पंजाब से ही शुरू हुई थी।उस दौरन उनका लुक लंबे बालों वाले सरदार का था। लेकिन इस बार आमिर क्लीन शेव लुक के साथ शूटिंग करने पहुंचें हैं।आमिर को देख उनको पहचाना मुश्किल हो रहा है।

बता दें फिल्म लाल सिंह चड्ढा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में आमिर के साथ एक्ट्रेस करीना (kareena kapoor) कपूर मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। इन दोनों के अलावा एक्टर विजय सेतुपति (Vijay setupati) भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं।फिल्म की कहानी अतुल कुलकर्णी ने लिखी है और इसे अद्वैत चंदन निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म साल क्रिसमस (christmas) पर रिलीज की जाएगी।

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