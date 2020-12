Abhishek Bachchan को ट्रोलर ने बताया 'वंशवाद की पैदाइश', एक्टर ने दिया जवाब- कोई भी...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाता है। ट्रोलर्स अक्सर उन्हें नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बुलाते हैं। हालांकि वह हमेशा ही विनम्रता के साथ ट्रोलर्स को जवाब देते हैं। अब हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार को लेकर किए गए ट्वीट पर वह ट्रोल हो गए।

दरअसल, फिल्म एग्जिबिटर अक्षय राठी ने एक ट्वीट कर अक्षय कुमार की तारीफ की। उनका कहना था कि अक्षय ने कोरोना काल में बहुत ही कम समय में फिल्म की शूटिंग का काम कर लिया। बाकी एक्टर्स को उनसे सीखने की जरूरत है। उन्होंने लिखा, 'यह अमेजिंग है। अक्षय कुमार ने बेहद कम समय में पूरी फिल्म की शूटिंग निपटा ली। दूसरे स्टार्स को भी उनसे यह सीखने की जरूरत है। यही नहीं कम वक्त में शूटिंग के साथ ही अक्षय कुमार की फिल्में पर्दे पर हिट भी होती हैं। अन्य ऐक्टर्स को भी बेहतर प्लानिंग की जरूरत है।'

ऐसे में उनके इस ट्वीट पर अभिषेक बच्चन ने कहा, 'यह सही नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है। हर व्यक्ति किसी अलग चीज से मोटिवेशन लेता है। इसके अलावा काम करने की भी हर किसी की अपनी गति होती है।' हालांकि उनके इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा, 'यह खुद वंशवाद की पैदाइश हैं और ये अक्षय कुमार के हार्ड वर्क को जज करेंगे।'

Not fair! Each to their own. Different people are motivated by different things. And have a different pace at doing things.