रियल लाइफ में हीरो बनने के बाद Sonu Sood का ऐलान- अब नहीं करूंगा विलेन का रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना काल में देश के सबसे बड़े हीरो के रूप में सामने आए हैं। लॉकडाउन के दौरान हजारों लाखों प्रवासियों को घर भेजने के काम के बाद उनकी काफी सराहना हुई। लेकिन उन्होंने अपने काम को अभी भी जारी रखा है। किसी को भी मदद की जरूरत होती है तो वह सोनू को एक ट्वीट कर जानकारी देता है। जिसके बाद एक्टर तुरंत मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। उनके इसी काम को देखते हुए लोगों ने उन्हें गरीबों का मसीहा का नाम दिया है।

मेकर्स ने रोल में किए बदलाव

सोनू के इस काम का ये असर पड़ा है कि लोग उन्हें अब विलेन के किरदार में नहीं देखना चाहते हैं और न ही सपोर्टिंग रोल में। लोगों का कहना है कि सोनू रियल लाइफ हीरो हैं। उन्हें परदे पर भी एक हीरो की ही भूमिका निभानी चाहिए। इन दिनों सोनू सूद की फिल्म Alludu Adhurs फ्लोर पर है। उनकी छवि को देखते हुए अब मेकर्स ने उनके रोल में काफी बदलाव किए हैं। खबरों के अनुसार, फिल्म में दो गाने जोड़े गए हैं। लोगों के बीच बनी उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए अब उनके रोल में बदलाव किए गए हैं। कई सीन्स दोबारा शूट किए गए। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कहना है कि उन्हें सोनू की बनी इमेज को ध्यान में रखना होगा। वरना ऑडियंस को निराशा होगी।

जिंदगी में काफी बदलाव आए

अपने रोल में हुए बदलाव के बारे में जब एक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, पिछले एक साल में मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। जहां तक मेरे करियर की बात है तो मैं अब विलेन के किरदार नहीं निभाऊंगा। अब मैं पॉजिटिव रोल ही करूंगा। सोनू ने बताया कि उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि उन्हें साल में कम से कम दो फिल्मों में काम करने के लिए समय निकालना होगा।

मेकर्स ने नहीं लेना चाहेंगे रिस्क

बता दें कि अबतक सोनू सूद ने कई फिल्मों में विलेन के रोल किए हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से वह विलेन के रोल में जान भर देते थे। ऑडियंस भी उन्हें विलेन के किरदार में काफी पसंद करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी छवि पूरी तरह बदल गई। ऐसे में अब लोग उन्हें विलेन के रोल में देखने के लिए तैयार नहीं है। वह चाहते हैं कि वह ऐसी फिल्में करें जिसमें उन्हें हीरो के तौर पर दिखाया जाए। क्योंकि वह रियल लाइफ के हीरो हैं। ऐसे में मेकर्स नहीं चाहेंगे कि वह किसी तरह का रिस्क लें।

