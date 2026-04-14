IPL में क्यों नहीं खरीदी अभिषेक बच्चन ने टीम? पैसों को लेकर दिया बड़ा बयान

Abhishek Bachchan On IPL: बॉलीवुडसुपरस्टार शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और जूही चावला जैसे दिग्गज जहां आईपीएल (IPL) की शुरुआत से ही क्रिकेट की दुनिया में अपनी टीमें उतार चुके हैं, वहीं 'जूनियर बच्चन' यानी अभिषेक बच्चन ने हमेशा इस चकाचौंध से दूरी बनाए रखी। हालांकि अभिषेक खुद एक बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं और कबड्डी व फुटबॉल में सफल टीमों के मालिक भी हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर टीम मालिक के तौर पर वह कभी नजर नहीं आए। अब पहली बार अभिषेक ने खुद इस राज से पर्दा उठाया है और बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने IPL टीम नहीं खरीदी...