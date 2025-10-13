अभिषेक बच्चन हुए इमोशनल, पत्नी ऐश्वर्या पर दिया बड़ा बयान, बोले- वे अपना त्याग…

अभिषेक बच्चन को अपने 25 साल के करियर में पहली बार फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी थामी और मंच पर बोलना शुरू किया, उनकी आंखें भर आईं और वह भावुक हो गए। अभिषेक बच्चन ने अपनी जीत की खुशी को बयां करते हुए कहा कि यह उनके करियर का सबसे भावनात्मक पल था। उन्होंने भरी आंखों से स्पीच देते हुए कहा, "इस साल मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार इस अवॉर्ड की स्पीच के लिए प्रैक्टिस की है।"