अभिषेक बच्चन हुए इमोशनल, पत्नी ऐश्वर्या पर दिया बड़ा बयान, बोले- वे अपना त्याग…

अभिषेक बच्चन को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड
Abhishek Bachchan On Aishwarya Rai: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों का रिश्ता अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी दोनों अपनी प्राइवेसी के लिए कोर्ट पहुंचते हैं तो कभी दोनों के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। इस बीच अभिषेक बच्चन ने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। अभिषेक बच्चन को अवॉर्ड मिला तो उन्होंने इमोशनल होकर स्टेज पर बेटी और पत्नी के लिए दिल की बात कह डाली। उन्होंने अपने मिले अवॉर्ड के लिए पत्नी का भी शुक्रिया अदा किया।
अभिषेक बच्चन को अपने 25 साल के करियर में पहली बार फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी थामी और मंच पर बोलना शुरू किया, उनकी आंखें भर आईं और वह भावुक हो गए। अभिषेक बच्चन ने अपनी जीत की खुशी को बयां करते हुए कहा कि यह उनके करियर का सबसे भावनात्मक पल था। उन्होंने भरी आंखों से स्पीच देते हुए कहा, "इस साल मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार इस अवॉर्ड की स्पीच के लिए प्रैक्टिस की है।"
अभिषेक बच्चन ने आगे कहा, "इसे जीतना मेरा सपना था और आज बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं। परिवार के सामने अवॉर्ड मिलना, इसे और भी खास बनाता है।" उनकी इस भावुक स्पीच ने उनके सभी फैंस को इमोशनल कर दिया।
अभिषेक ने स्पीच देते हुए अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन को खास तौर पर शुक्रिया कहा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "ऐश्वर्या और आराध्या से कहना चाहता हूं- मुझे बाहर जाने और सपनों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि यह अवॉर्ड जीतने के बाद, वे अपना त्याग समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं।"
आखिर में, अभिषेक बच्चन ने यह अवॉर्ड अपने दो सबसे खास लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "मैं यह अवॉर्ड दो खास लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं। यह फिल्म पिता और बेटी के बारे में है, और मैं इसे अपने हीरो, मेरे पिता (अमिताभ बच्चन) और अपने दूसरे हीरो, मेरी बेटी (आराध्या बच्चन) को डेडिकेट करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं बता नहीं सकता, इसके मेरे लिए क्या मायने हैं।"
बता दें, अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' में एक बीमार पिता का किरदार निभाया है जो अपनी बेटी के साथ रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश करता है। यह फिल्म सच्ची कहानी से प्रेरित है और शूजित सरकार के साथ उनकी पहली फिल्म है और इसी फिल्म के लिए उन्हें ये अवॉर्ड मिला है।
