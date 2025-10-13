Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अभिषेक बच्चन हुए इमोशनल, पत्नी ऐश्वर्या पर दिया बड़ा बयान, बोले- वे अपना त्याग…

Abhishek Bachchan On Aishwarya Rai: अभिषेक बच्चन का 25 साल के करियर में वो सपना पूरा हुआ, जो शायद हर एक्टर देखता है। उन्हें पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। ऐसे में वह काफी इमोशनल होते नजर आए। परिवार के अलावा उन्होंने पत्नी ऐश्वर्या को लेकर भी बयान दिया।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 13, 2025

Abhishek Bachchan wins Best Actor Filmfare Awards

अभिषेक बच्चन को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

Abhishek Bachchan On Aishwarya Rai: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों का रिश्ता अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी दोनों अपनी प्राइवेसी के लिए कोर्ट पहुंचते हैं तो कभी दोनों के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। इस बीच अभिषेक बच्चन ने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। अभिषेक बच्चन को अवॉर्ड मिला तो उन्होंने इमोशनल होकर स्टेज पर बेटी और पत्नी के लिए दिल की बात कह डाली। उन्होंने अपने मिले अवॉर्ड के लिए पत्नी का भी शुक्रिया अदा किया।

अभिषेक बच्चन ने दी स्पीच (Abhishek Bachchan On Aishwarya Rai)

अभिषेक बच्चन को अपने 25 साल के करियर में पहली बार फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी थामी और मंच पर बोलना शुरू किया, उनकी आंखें भर आईं और वह भावुक हो गए। अभिषेक बच्चन ने अपनी जीत की खुशी को बयां करते हुए कहा कि यह उनके करियर का सबसे भावनात्मक पल था। उन्होंने भरी आंखों से स्पीच देते हुए कहा, "इस साल मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार इस अवॉर्ड की स्पीच के लिए प्रैक्टिस की है।"

अभिषेक बच्चन ने आगे कहा, "इसे जीतना मेरा सपना था और आज बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं। परिवार के सामने अवॉर्ड मिलना, इसे और भी खास बनाता है।" उनकी इस भावुक स्पीच ने उनके सभी फैंस को इमोशनल कर दिया।

अभिषेक ने ऐश्वर्या- आराध्या के लिए कही दिल की बात (Abhishek Bachchan wins Best Actor Filmfare Awards)

अभिषेक ने स्पीच देते हुए अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन को खास तौर पर शुक्रिया कहा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "ऐश्वर्या और आराध्या से कहना चाहता हूं- मुझे बाहर जाने और सपनों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि यह अवॉर्ड जीतने के बाद, वे अपना त्याग समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं।"

पिता और बेटी को समर्पित

आखिर में, अभिषेक बच्चन ने यह अवॉर्ड अपने दो सबसे खास लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "मैं यह अवॉर्ड दो खास लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं। यह फिल्म पिता और बेटी के बारे में है, और मैं इसे अपने हीरो, मेरे पिता (अमिताभ बच्चन) और अपने दूसरे हीरो, मेरी बेटी (आराध्या बच्चन) को डेडिकेट करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं बता नहीं सकता, इसके मेरे लिए क्या मायने हैं।"

अभिषेक बच्चन को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

बता दें, अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' में एक बीमार पिता का किरदार निभाया है जो अपनी बेटी के साथ रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश करता है। यह फिल्म सच्ची कहानी से प्रेरित है और शूजित सरकार के साथ उनकी पहली फिल्म है और इसी फिल्म के लिए उन्हें ये अवॉर्ड मिला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

13 Oct 2025 08:25 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अभिषेक बच्चन हुए इमोशनल, पत्नी ऐश्वर्या पर दिया बड़ा बयान, बोले- वे अपना त्याग…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लोगों के दिलों को छू गई सोनू सूद की वीडियो, लाखों दिलों में जगाई उम्मीद की लौ

Sonu Sood latest video
बॉलीवुड

Nirupa Roy: मौत के 20 साल बाद भी निरूपा रॉय की ये बात नहीं जानते लोग!

Nirupa Roy
बॉलीवुड

विक्रम भट्ट के साथ फ्रॉड: जानें किसने की गद्दारी, FIR दर्ज

Fraud With Vikram Bhatt
बॉलीवुड

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी
बॉलीवुड

तलाक के 1 साल बाद ईशा देओल का पसीजा दिल, Ex हसबैंड से कहा- मेरे बच्चों के पिता…

Esha Deol Family
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.