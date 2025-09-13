Abhishek Banerjee ने तोड़ी चुप्पी... बताया Bollywood का घिनौना सच

MeToo आंदोलन से आए बदलावों के बारे में उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है और उम्मीद है कि ‘मी-टू’ के बाद कॉफी शॉप मीटिंग्स और डिनर मीटिंग्स कम होंगी। शायद यही एक बदलाव है। जब मैं अपनी महिला सहकर्मियों से बात करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि अब वे समझ गई हैं, वे उन पुरुषों से ज्यादा समझदार हो गई हैं। वह अब सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं।"