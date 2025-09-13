Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Abhishek Banerjee ने तोड़ी चुप्पी, बताया Bollywood का घिनौना सच

Abhishek Banerjee: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 13, 2025

Abhishek Banerjee Sexual Exploitation
Abhishek Banerjee ने तोड़ी चुप्पी... बताया Bollywood का घिनौना सच

Abhishek Banerjee: बॉलीवुड इंडस्ट्री कितना पाक साफ है, ये तो जगजाहिर है। आए दिन आरोप-प्रत्यारोप, हिंसा और यौन शोषण की खबरें आती रहती हैं। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

रोल पाने के लिए 'सेक्स' की डिमांड

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का मुद्दा का बार फिर गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं, जब से अभिषेक बनर्जी ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर बात कही है।

उन्होंने ‘मिड डे’ के साथ बातचीत में कहा कि एक समय में बॉलीवुड में रोल पाने के लिए 'सेक्स' की डिमांड की जाती थी तब ये एक आम बात थी, हालांकि MeToo आंदोलन के बाद इसमें बदलाव आया।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे आज भी याद है जब मैं कास्टिंग करता था, तो लोगों के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता था कि हम बिना सेक्स के काम कर रहे हैं। तब कई लोग पूछते थे- ‘अब क्या आगे कुछ और?’ तब उस दौरान मैं हैरान होकर कहता था – ‘क्या मतलब?

टेलेंट को प्राथमिकता

एक्टर के मुताबिक, उनकी कंपनी में यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी कर्मचारी इस तरह के दुर्व्यवहार में शामिल न हो। एक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी कंपनी ने हमेशा टेलेंट को प्राथमिकता दी है।

MeToo आंदोलन से आए बदलावों के बारे में उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है और उम्मीद है कि ‘मी-टू’ के बाद कॉफी शॉप मीटिंग्स और डिनर मीटिंग्स कम होंगी। शायद यही एक बदलाव है। जब मैं अपनी महिला सहकर्मियों से बात करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि अब वे समझ गई हैं, वे उन पुरुषों से ज्यादा समझदार हो गई हैं। वह अब सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं।"

कोई पहली बार नहीं है जब, एक्टर (Abhishek Banerjee) ने इस तरह की बात का खुलासा किया हो। इससे पहले भी दर्जनों एक्टर्स ने यौन शोषण (Sexual Exploitation) को लेकर खुलासे किए हैं।

Bollywood

Bollywood News

13 Sept 2025 07:27 pm

13 Sept 2025 04:56 pm

