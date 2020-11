रेसलर अंडरटेकर के रिटायरमेंट पर भावुक हुए Abhishek Bachchan, शेयर किया इमोशनल ट्वीट

नई दिल्ली। दुनिया में अपनी ताकत के लिए मशहूर रेसलर द अंडरटेकर ( Undertaker ) WWE ने रिंग से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया है। जी हां, आज के बाद से अंडरटेकर लड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। इस खबर से उनके चाहने वाले काफी निराश हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अलग-अलग अंदाज में सभी अंडरटेकर को विदाई भरे पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इस बीच अभिनेता अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ) ने भी रेसलर के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा है। जिसमें उन्होंने लोगों को वह जमाना याद करने को कहा जब अंडरटेकर रिंग में अपनी खतरनाक एंट्री करते हुए आते थे।

Remember as a young teenager seeing this for the 1st time and being in absolute awe! Since then, the whole world has been in awe!

Absolute LEGEND! #FarewellTaker @undertaker https://t.co/JmkbIVnKsu