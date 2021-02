Arjun Kapoor मां के जन्मदिन पर हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर बोले- 'नहीं है जिंदगी का भरोसा'

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ( Arjun Kapoor ) अपनी मां मोना शौरी कपूर ( Mona shourie Kapoor ) को लेकर कितने इमोशनल हैं। यह बात तो सब जानते ही हैं। अक्सर अर्जुन को मां को याद कर कई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देखा गया है। हाल में अर्जुन की मां का जन्मदिन था। इस मौके पर अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाए और उन्होंने एक वीडियो शेयर अपने फैंस से एक प्यारी सी सलाह दी। जिसे सुन उनके फैंस की भी आंखे नम हो गई।

You made me reach for the stars and now you watch over us as our shining star & guiding light love you Mom Happy Mother’s Day from @anshulakapoor & me as u always used to say Rab Rakha for us u are our everything protect us & support us like u always have... big tight 🤗 pic.twitter.com/k02ZNmhxE2