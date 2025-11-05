फेमस एक्टर ने अपनी बुआ की बेटी से की थी शादी, आर्थिक तंगी की वजह से भीख मांगने को हुआ मजबूर

साल 2021 में, एक इंटरव्यू के दौरान अयूब खान ने अपनी आर्थिक तंगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें जल्द ही काम नहीं मिला तो परिवार के लिए उन्हें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, जिसने उनके फैंस भी हैरान रह गए थे। वहीं अगर अयूब खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह काफी अजीब रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में दो शादियां की, लेकिन दोनों ही असफल रहीं। पहली शादी अयूब खान ने अपनी बुआ फौजिया सुर्वे की बेटी मायसा उर्फ मारिसा से शादी की थी, जो रिश्ते में उनकी बहन थीं, लेकिन करीब 11 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया और कपल अलग हो गए।