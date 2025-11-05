फेमस एक्टर ने अपनी बुआ की बेटी से की थी शादी, आर्थिक तंगी की वजह से भीख मांगने को हुआ मजबूर

फेमस एक्टर ने की थी बुआ की बेटी से शादी
Bollywood Actor Ayub Khan: टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से धाक जमाने वाले एक्टर अयूब खान कोई और नहीं बल्कि 'ट्रेजेडी किंग' दिलीप कुमार के परिवार से थे। वह दिलीप कुमार के भाई, एक्टर नासिर खान और एक्ट्रेस बेगम पारा के बेटे थे। अयूब खान ने 33 साल पहले एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन आज वह छोटे-मोटे रोल्स के सहारे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपनी बुआ की बेटी से शादी की थी और बाद में दोनों ने तलाक ले लिया और अलग हो गए।
अयूब खान 90s के उन चमकते सितारों में से एक थे जिन्होंने 1992 में फिल्म 'माशूक' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इससे पहले वह बीआर चोपड़ा के फेमस सीरियल 'महाभारत' में भी काम कर चुके थे। उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ भी काम किया था, जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आई थी।
हालांकि, कुछ सालों बाद उनका फिल्मी करियर गिरने लगा और उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे, फिर अयूब खान ने टीवी का रुख कर लिया और खूब लोकप्रियता बटोरी। उन्होंने 'उतरन', 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की' और हाल ही में 'नीरजा- एक नई पहचान' जैसे शोज में काम किया।
साल 2021 में, एक इंटरव्यू के दौरान अयूब खान ने अपनी आर्थिक तंगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें जल्द ही काम नहीं मिला तो परिवार के लिए उन्हें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, जिसने उनके फैंस भी हैरान रह गए थे। वहीं अगर अयूब खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह काफी अजीब रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में दो शादियां की, लेकिन दोनों ही असफल रहीं। पहली शादी अयूब खान ने अपनी बुआ फौजिया सुर्वे की बेटी मायसा उर्फ मारिसा से शादी की थी, जो रिश्ते में उनकी बहन थीं, लेकिन करीब 11 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया और कपल अलग हो गए।
अयूब खान ने फिर दूसरी शादी कॉलेज के प्यार निहारिका से की थी। निहारिका से वह कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन निहारिका ने करियर को पहले चुना और अयूब खान को शादी के लिए मना कर दिया। बाद में निहारिका का भी तलाक हो गया और फिर उनकी जिंदगी में दोबारा अयूब आ गए और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन 2016 में, काम और समय की कमी की वजह से उनका यह रिश्ता भी खत्म हो गया और दोनों ने तलाक ले लिया।
