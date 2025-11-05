Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फेमस एक्टर ने अपनी बुआ की बेटी से की थी शादी, आर्थिक तंगी की वजह से भीख मांगने को हुआ मजबूर

Bollywood Actor: फेमस एक्टर ने 2 बार शादी की और दोनों बार उनका दिल टूटा। कुछ सालों पहले उन्होंने पैसों की तंगी का जिक्र किया था और बताया था कि अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 05, 2025

Actor Ayub Khan marriage with his cousin sister

फेमस एक्टर ने की थी बुआ की बेटी से शादी

Bollywood Actor Ayub Khan: टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से धाक जमाने वाले एक्टर अयूब खान कोई और नहीं बल्कि 'ट्रेजेडी किंग' दिलीप कुमार के परिवार से थे। वह दिलीप कुमार के भाई, एक्टर नासिर खान और एक्ट्रेस बेगम पारा के बेटे थे। अयूब खान ने 33 साल पहले एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन आज वह छोटे-मोटे रोल्स के सहारे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपनी बुआ की बेटी से शादी की थी और बाद में दोनों ने तलाक ले लिया और अलग हो गए।

अयूब खान ने किया है कई बॉलीवुड हिट फिल्मों में काम

अयूब खान 90s के उन चमकते सितारों में से एक थे जिन्होंने 1992 में फिल्म 'माशूक' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इससे पहले वह बीआर चोपड़ा के फेमस सीरियल 'महाभारत' में भी काम कर चुके थे। उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ भी काम किया था, जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आई थी।

हालांकि, कुछ सालों बाद उनका फिल्मी करियर गिरने लगा और उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे, फिर अयूब खान ने टीवी का रुख कर लिया और खूब लोकप्रियता बटोरी। उन्होंने 'उतरन', 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की' और हाल ही में 'नीरजा- एक नई पहचान' जैसे शोज में काम किया।

आयूब खान ने की थी अपनी बुआ की बेटी से शादी (Ayub Khan Wife And Daughter)

साल 2021 में, एक इंटरव्यू के दौरान अयूब खान ने अपनी आर्थिक तंगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें जल्द ही काम नहीं मिला तो परिवार के लिए उन्हें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, जिसने उनके फैंस भी हैरान रह गए थे। वहीं अगर अयूब खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह काफी अजीब रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में दो शादियां की, लेकिन दोनों ही असफल रहीं। पहली शादी अयूब खान ने अपनी बुआ फौजिया सुर्वे की बेटी मायसा उर्फ मारिसा से शादी की थी, जो रिश्ते में उनकी बहन थीं, लेकिन करीब 11 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया और कपल अलग हो गए।

तलाक के बाद की दूसरी शादी (Ayub Khan Marriage with his sister)

अयूब खान ने फिर दूसरी शादी कॉलेज के प्यार निहारिका से की थी। निहारिका से वह कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन निहारिका ने करियर को पहले चुना और अयूब खान को शादी के लिए मना कर दिया। बाद में निहारिका का भी तलाक हो गया और फिर उनकी जिंदगी में दोबारा अयूब आ गए और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन 2016 में, काम और समय की कमी की वजह से उनका यह रिश्ता भी खत्म हो गया और दोनों ने तलाक ले लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

05 Nov 2025 02:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फेमस एक्टर ने अपनी बुआ की बेटी से की थी शादी, आर्थिक तंगी की वजह से भीख मांगने को हुआ मजबूर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बचपन में हुआ यौन शोषण, Miss India ने बॉलीवुड से बनाई दूरी, 14 साल बाद जानिए सेलिना जेटली का दर्दनाक सच?

Celina Jaitly
बॉलीवुड

‘आज कुछ होने वाला है…’ कोहली ने बताया थिएटर में फर्स्ट टाइम फिल्म देखने का एक्सपीरियंस

'आज कुछ होने वाला है...' कोहली ने बताया थिएटर में फर्स्ट टाइम फिल्म देखने का एक्सपीरियंस
बॉलीवुड

हार्दिक पांड्या का 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग ‘प्राइवेट मोमेंट’ हुआ वायरल, कार की सफाई में भी नहीं रुका रोमांस

हार्दिक पांड्या का 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग 'प्राइवेट मोमेंट' हुआ वायरल, कार की सफाई में भी नहीं रुका रोमांस
बॉलीवुड

‘एक बॉलीवुड एक्ट्रेस करती हैं एस्कॉर्ट का काम…’ डिटेक्टिव तान्या पुरी के खुलासों के बाद मचा तहलका

Detective Tanya Puri big reveals
बॉलीवुड

20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, अब मेकर्स पर लगा ‘धोखाधड़ी’ का आरोप

20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, लेकिन मेकर्स पर लगा 'धोखाधड़ी' का आरोप
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.