कैंसर से ठीक हुए संजय दत्त की फिल्म Torbaaz का ट्रेलर हुआ रिलीज़, मूवी में दिखा गजब का अंदाज

नई दिल्ली। अभिनेता संजय दत्त ( Sanjay Dutt ) की मोस्ट अवटेड मूवी 'तोरबाज़' ( Torbaaz ) का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है। फिल्म बेशक 11 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी, लेकिन ट्रेलर की धूम देखकर अंदाज लगाया जा रहा है कि फिल्म भी धमाल करने में कामयाब हो सकती है। फिल्म के ट्रेलर में संजू बाबा का अंदाज काफी जबरदस्त नज़र आ रहा है। फिल्म में वह एक क्रिकेट कोच की भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर खुद अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

It’s when good people do nothing that the bad guys win! #Torbaaz, premiering 11 December, only on @NetflixIndia.@NargisFakhri @RahulDevRising #RajuChadha @rahulmittra13 @malik_girish #PuneetSingh pic.twitter.com/xFTcc9cxva