मोदी की जीत से बाल-बाल बचा ये बॉलीवुड स्टार,बीजेपी पर लगाया था ये बड़ा दाव

पूरा देश लोकसभा 2019 के परिणाम देखकर मोदीमय हो चुका है। चारो तरफ एनडीए के इस चमत्कारिक जीत की ही चर्चा है। रिजल्ट से पहले ही कई तरह की अटकलें लग रही थी। कोई मोदी के पक्ष में था तो कोई विपक्ष में। इस चुनाव में बॉलीवुड का भी गजब का रुझान देखा गया। जीत-हार के अंदेशों से दूर एक्टर्स ने जमकर अपनी चहेती पार्टी का सपोर्ट किया। इन्हीं एक्टर्स में एक हैं सिद्धार्थ।

एक्टर ने 22 मई को ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं यहां पर एक सच्ची कसम खाता हूं कि अगर नरेन्द्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो मैं अपना ट्वीटर अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। जय हिंद।'

I hereby solemnly swear that if @narendramodi ji does not get a second term, I will delete my Twitter account permanently. Jai Hind. #AayegaToModiHi