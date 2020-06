भाई Sushant Singh Rajput की मौत की खबर सुन सदमे में बहन Neetu Singh, बेसुध हालत में पहुंची अस्पताल

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant singh rajput death ) ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बांद्रा ( Mumbai bandra house ) के अपने घर में कमरे में फांसी लगाकर खुद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अचानक सुशांत के यूं चले जाने से हर कोई हैरान और परेशान है। उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता उनकी मौत की खबर सुनते ही बेहोश हो गए थे। सुशांत चार बहनों के इकलौते भाई थे। ऐसे में जवान बेटे और भाई के जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

भाई सुशांत सिंह के निधन की खबर सुनते ही उनकी बहन नीतू सिंह ( Sushant sister Neetu Singh ) सदमे में है। सुशांत के शव को पोस्टमार्टम ( Sushant body postmortem ) के लिए मुंबई के कपूर अस्पताल ( Cooper Hospital ) में जाया गया। जहां उनकी बहन भी पहुंची। इस दौरान इनके साथ प्रोड्यूसर और उनके खास दोस्त संदीप सिंह ( Sandeep Singh ) मौजूद थे। खबरों के अनुसार सुशांत की जब से तबीयत खराब थी। उनकी बहन उनके ही साथ रहती थी। भाई के इस तरह से चले जाने से वह सदमे में है।

मुंबई के जोन 9 के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ( Abishek Trimukhe ) का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जाहिर तौर पर फांसी ( Sushant Singh Rajput Commit Suicide ) लगाकर ही हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की सही वजह पता चलेगी। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें अभी तक घर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। बता दें सुशांत सिंह राजपूत की एक बहन और मां की पहली ही मृत्यु ( Mother and sister have already died ) हो चुकी है। उनके पिता पटना ( Sushant father lived in patna ) में रहते थे। इस साल उनकी बहन की शादी भी थी। जिसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। a