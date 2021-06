एक्टर वरुण धवन ने बने 'पापा', बेटे का नाम रखने के लिए फैंस से मांगी मदद

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने इसी साल अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल संग शादी की है। शादी के कुछ समय बाद ही एक्टर अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गए। वहीं अब वरूण धवन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। एक्टर वरुण धवन पिता बन गए हैं। इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। वरुण ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

There's a new member in the Dhawan family! @Varun_dvn

adotped an adorable puppy 🐶🐾https://t.co/zW8jqTujlq pic.twitter.com/FSBRdl3i4M