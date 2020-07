नेपोटिज्म को लेकर Divya Dutta ने कही बड़ी बात, 'बेवजह फिल्मों से निकाला गया, बहुत बुरा महसूस होता था'

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री दो गुटों ( Bollywood Divide in two parts ) में बंट चुकी हैं। जहां एक ओर से नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) और मूवी माफिया ( Movie mafia ) जैसे शब्द सुनने को मिल रह हैं तो वहीं दूसरी तरफ से इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज़ किया जा रहा है। वहीं कई जाने-माने मशहूर सेलेब्स ( Bollywood celebs shared experience ) भी इंडस्ट्री में अनुभवों को साझा कर रहे हैं। जिसमें कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, टीवी शोज हर जगह नेपोटिज्म ( Debate on Nepotism ) को लेकर एक डिबेट होने लगी हैं। एक ऐसे एक इंटरव्यू में अभिनेत्री दिव्या दत्ता ( Divya Dutta ) ने एक अपना अनुभग शेयर किया है। जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के कई बड़े राज खोले हैं।

'भाग मिल्खा भाग' ( Bhag Milkha Bhag ) एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ( Actress Divya Dutta Interview ) ने टाइम्स ऑफ इंडिया संग एक खास बातचीत में बताया था कि "फिल्म इंडस्ट्री वह भी इस दौर से गुज़र चुकी हैं। उनके साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है जब आखिरी समय में उन्हें फिल्म से निकाल दिया (Was removed from the film in the last minute ) जाता था। वह कहती हैं कि यह एक बहुत बड़े नुकसान की तरह होता है कि किसी प्रोजेक्ट में जाना, फिट होना और फिर बाहर निकल जाना। कभी-कभी तो फोन पर ही यह कह दिया जाता है कि आपकी जगह किसी और को ( Actress replaced in last moment ) ले लिया गया है।

उस वक्त बहुत बुरा महसूस ( Divya feel very bad ) होता है। एक बेबसी सी महसूस होती है। आप यह बात जानते थे कि आप इस रोल के लिए बिल्कुल सही थे। आप अच्छे ढंग से उस किरदार को निभा सकते हैं। दिव्या ने यह भी बताया कि इस मामले में ( Divya Dutta's family strong ) उनका परिवार काफी मजबूत है। वह जब भी किसी फिल्म से निकाले जाने पर उदास होती थीं और अपनी मां को बताती थीं कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। वह भी ना क्यों? तो उनकी मां उनसे कहती इससे तुम्हारी जिंदगी रूक जाएगी?"

जिंदगी कभी रूकती ( Life never stops ) नहीं है। कल एक और नया दिन आएगा। आगे दिव्या ने बताया कि "इंडस्ट्री में जिन लोगों ने उन्हें निकाला उन्होंने कई बार उनके साथ ही फिर से काम किया। वह भी कई अच्छे किरदार ( Again work with those people who removed you ) निभाए। यह हमारी जिंदगी है। ऐसे में जो भी परिस्थितियां है उसमें आपको ही बाहर निकलने का रास्ता खुद से ही बनाना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।" दिव्या दत्ता के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह आखिरी बार अभिनेत्री स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) संग 'शीर कोरमा' ( Sheer Qorma ) में नज़र आईं थीं। इस फिल्म वह लीड रोल में दिखाई दीं। यह फिल्म समलैंगिक रिश्तों पर आधारित थी।