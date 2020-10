पटेल जयंती पर Kangana Ranaut के Tweets ने मचाई हलचल, नेहरू के लिए PM पद छोड़ने पर जताया अफसोस

नई दिल्ली। आज पूरे देशभर में सरदार वल्लभाई पटेल की जयंती ( sardar vallabhbhai patel jayanti ) को मनाया जा रहा है। राजनेता से लेकर बड़ी-बड़ी तमाम हस्तियां उन्हें अलग-अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है। इस बार कंगना ने अपने शब्दों का बाण महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर चलाया है। साथ ही उन्होंने वल्लभाई पटेल के प्रधानमंत्री ना बन पाने का भी अफसोस जाहिर किया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कंगना ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है।

He sacrificed his most deserving and elected position as the First Prime Minister of India just to please Gandhi because he felt Nehru spoke better English, #SardarVallabhbhaiPatel did not suffer but Nation suffered for decades,we must shamelessly snatch what is rightfully ours. pic.twitter.com/TGxcOlDB3K

अभिनेत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि "सरदार वल्लभभाई पटेल ने महात्मा गांधी की खुशी के लिए प्रधानमंत्री बनने का पद त्याग दिया था। जबकि वह पूरी तरह से उसके योग्य थे। उन्हें लगता था कि नेहरू जी इंग्लिश अच्छी थी। वह यह भी लिखती हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कष्ट नहीं सहा बल्कि लंबे समय से पूरा देश यह कष्ट भुगत रहा है। हमें बेशर्मी के साथ उसे वापस छीनना चाहिए क्योंकि उस पर आधिकारिक तौर पर हमारा हक है।" इस ट्वीट के साथ उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी शेयर की है। जिसमें वह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं।

He is the real Iron Man of India, I do believe Gandhi ji wanted a weaker mind like Nehru that he could control and run the nation by keeping him in the forefront, that was a good plan but what happened after Gandhi got killed was a big disaster #SardarVallabhbhaiPatel